Liv Hospital Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Galip Erdem; virüs, bakteri ve benzer mikroorganizmaların akut gastroenterite neden olabileceğini dile getirerek, “Özellikle hijyen şartlarının kötü olduğu ortamlarda daha sık görülür. En sık karşılaşılan etkeni rota virüsüdür. 3 yaş altı çocuklarda en sık hastaneye yatış nedenidir” dedi.

Liv Hospital Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Galip Erdem, Akut Gastroenterit (AGE) hakkında açıklamalarda bulundu. Akut ishalin çoğunlukla 0-5 yaş grubundaki çocuklarda rastlanan ve en sık ilk 2 yaş içerisinde çocuk sağlığını etkileyen bir hastalık olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Erdem, “Dışkı kıvamının yumuşaması veya sıklığının artması (günde 3-4 defa ya da daha fazla) olarak tanımlanır. Yazın artan sıcaklık bazı mikroorganizmaların üremesine uygun ortam hazırlayıp, buna bağlı gelişen enfeksiyonları artırabilir. Hastalığa ateş, kusma ya da karın ağrısı eşlik edebilir ve ishal genel olarak 7 ila 14 günü aşmayabilir” diye konuştu.

“Rota virüsü neden olabilir”

Akut gastroenterite, virüs bakteri ve benzer mikroorganizmaların neden olabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Erdem, “Özellikle hijyen şartlarının kötü olduğu ortamlarda daha sık görülür. En sık karşılaşılan etkeni rota virüsüdür. 3 yaş altı çocuklarda en sık hastaneye yatış nedenidir. Rota virüs aşıları korumada oldukça etkilidir ve akut gastroenteritte en önemli klinik bulgu dehidratasyonun ortaya çıkması ve elektrolit dengesizliğidir” açıklamasında bulundu.

“Bulantı ve kusma görülebilir”

Hastalığın bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi belirtilerle de seyrettiğini dile getiren Uzm. Dr. Erdem, “Gastroenterit ve besin zehirlenmesinin tedavisinde vücudun kaybettiği su ve tuzun yerine konulması amaçlanmaktadır. Tedavide hastalara, sıvı elektrolit dengesinin değişimi sağlama, beslenme (sık ve az) bunun yanında medikal tedavi ile küçük çocuklarda anne sütü ve mamaya devam etmek tercih edilebilir. Büyük çocuklarda ise yoğurt, ayran, haşlanmış patates, et ve pirinçli yiyecekler, bol su tüketimini önermekteyiz. Havuç ve muz gibi besinlerde tüketilmelidir. İştah azalsa bile beslenme kesilmemelidir. Küçük çocuklarda aşırı kusma ve şiddetli ishal bazen hayati tehlikeye yol açabilir. Ciddi vakalarda mutlaka doktora başvurulması gerekir” dedi.

“Hijyene dikkat edilmeli”

Hijyene çok dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Uzm. Dr. Erdem, “Oral dehidratasyon sıvıları ve probiyotik kullanılmalıdır. İshal düzelene kadar az yağlı ve düşük posalı gıdalar alınmalı, bağırsakların daha fazla çalışmasına sebep olan yağ ve lif açısından zengin gıdalardan uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.