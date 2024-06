Kurban Bayramı, geleneksel olarak bol miktarda et tüketiminin olduğu bir dönemdir. Diyetisyen Emine Uluçay, bu süreçte dengeli bir beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Et, zengin protein içeriğiyle bilinse de, bazı besin öğeleri açısından eksik kalmaktadır. Uluçay, "Et, lif, bitkisel kaynaklı folat, demir, magnezyum ve B vitaminleri gibi besinler açısından yetersizdir. Bu nedenle etin yanında bu besin öğelerini tamamlayacak gıdalar tüketmek daha dengeli bir öğün oluşturur," diyor.

Et ve Kuru Baklagil Birlikteliği: Dengeli Beslenmenin Sırrı

Et yemeklerinin yanına genellikle akla gelmeyen kuru baklagiller, aslında ideal birer eşlikçidir. Emine Uluçay, etli nohut, etli kuru fasulye gibi geleneksel yemeklerin yanına salata veya meze olarak kuru baklagil eklemenin, besin değerlerini tamamlamada etkili olduğunu belirtiyor. "Kuru baklagiller, etin eksik kaldığı lif, bitkisel folat ve bazı mineraller açısından zengindir. Bu kombinasyon, daha dengeli bir öğün sağlar," diye ekliyor.

Kuru Baklagillerin Sağlığa Katkıları

Sindirim Sağlığı: Kuru baklagillerin yüksek lif içeriği, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler. Uluçay, "Parça et ve etli yemekler genellikle lif açısından yetersizdir. Kuru baklagiller, bu açığı kapatarak sindirim sağlığına katkıda bulunur," diye açıklıyor. Kan Şekeri Kontrolü: Baklagillerin içerdiği lif ve protein, kan şekerinin yavaşça yükselmesini sağlar. Bu da özellikle yemek sonrası kan şekeri kontrolü için önemlidir. Kalp Sağlığı: Düşük yağ ve yüksek lif içeriği sayesinde baklagiller, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir ve kalp hastalığı riskini azaltmada önemli olan magnezyum ve potasyumu içerirler.

Kuru Baklagilleri Düzenli Tüketin

Emine Uluçay, hayvansal gıda tüketimini azaltmanın kalp sağlığı ve sürdürülebilirlik açısından fayda sağlayacağını belirterek, “Daha küçük porsiyonlarda tüketilen etin yanına bitkisel proteinden zengin kuru baklagil salataları veya mezeler eklemek, protein alımı konusunda destekleyici olur,” diyor.

Kuru baklagiller, et tüketmeyen bireyler için de mükemmel bir alternatif protein kaynağıdır. Uluçay, "Tüm besin gruplarını dengeli bir şekilde menülerimize dahil etmek genel sağlığımız için büyük önem taşır. Haftanın belirli günlerinde bitkisel proteinden zengin baklagil yemekleri ve salataları tercih etmek, hem bütçeye dost bir seçenek sunar hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Ayrıca, baklagillerle zenginleştirilmiş salatalar uzun süre tokluk hissi sağlar," diye ekliyor.