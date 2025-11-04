Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Kübra Erkilet, okul çağındaki çocukların aynı ortamda uzun süre vakit geçirdikleri için bulaşıcı hastalıklara daha kolay yakalanabileceklerini belirtti. Dr. Erkilet, bu hastalıkların genellikle öksürük, hapşırık, kirli eller veya ortak kullanılan eşyalarla yayıldığını ifade ederek, "Nezle, grip, gastrointestinal enfeksiyonlar ve döküntülü hastalıklar okul ortamında sık görülür" dedi.

Çocukları bu hastalıklardan korumak için alınabilecek önlemleri sıralayan Erkilet, şu bilgileri paylaştı:

"Ellerin sık sık yıkanması, kişisel eşyaların paylaşılmaması, dengeli beslenme ve yeterli uyku gibi basit önlemler çok önemlidir. Ayrıca aşıların zamanında yapılması hem çocuğun hem de çevresindekilerin sağlığını korur. Düzenli fiziksel aktivite - örneğin yürüyüş, bisiklet, oyun oynamak - bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırır. Sigara dumanından uzak tutmak solunum yollarını korur. Bunlar basit ama en etkili koruyucu yöntemlerdir."

Dr. Erkilet, çocuklarla birlikte sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasının önemine de dikkat çekerek, "Birlikte sağlıklı alışkanlıklar kazanmak, çocuklarımız için değerli bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.