Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, son zamanlarda Türkiye genelinde yaşanan küçük çaplı depremlere dair önemli uyarılarda bulundu. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yakın zamanda meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda dört şehre dikkat çekti: Tokat, Çorum, Adana ve Mersin.

Bektaş, Tokat depreminin yıkıcı olmadığını ancak 7'den küçük depremler üretebilecek bir levha içi fay tarafından meydana geldiğini belirtti. Ayrıca, Tokat-Çorum ve Adana-Mersin bölgelerinde bir süredir devam eden orta büyüklükteki levha içi depremlerin, Doğu Anadolu Fayının ürettiği 7,8 büyüklüğündeki depremle ilişkili olduğunu vurguladı.

Bektaş, başka bir paylaşımında ise, Doğu Anadolu Fay Sistemine bağlı 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki Maraş depremlerinin, Kuzey Anadolu Fay Sistemini de etkileyerek karşılıklı olarak Malatya, Adana, Mersin, Amasya, Çorum ve Tokat bölgelerinde levha içi depremlere neden olduğunu ifade etti. Bu levha içi fayların 7'den küçük depremler üretebileceğini belirten Bektaş, dikkatli olunması gerektiğini söyledi.