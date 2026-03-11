Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dış illerden Bursa’ya yüklü miktarda kaçak makaron sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli şahısları teknik ve fiziki takibe alarak gerekli önlemleri aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda A.S. isimli şahsın kullandığı araç, Bursa-İstanbul otoyolu üzerinde seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada 3 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

