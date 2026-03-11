Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), kartlı sayaç abonelerinin işlemlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için 7 adet yeni nesil kiosk cihazını devreye aldı. Balıkesir genelinde yapılan analizler doğrultusunda; kartlı abone yoğunluğu, vatandaş talepleri ve mevcut hizmet noktalarının erişilebilirliği dikkate alınarak cihazların yerleştirileceği noktalar belirlendi. Edremit’te üç ayrı noktada kurulumu yapılan cihazlar, gelen talepler doğrultusunda ilk defa Erdek’te hizmet vermeye başladı. Karesi ilçesinde Özmerkez Tahsilat Merkezi’ne de kurulumu yapılırken Ayvalık’a bağlı Küçükköy Mahallesi ile Gömeç’e bağlı Karağaç Mahallesi’nde mevcut cihazların arızalanması ve kullanım yoğunluğu nedeniyle arızalı kiosk yenisiyle değiştirildi. Bu uygulama sayesinde tahsilat merkezlerinde oluşan uzun kuyrukların önüne geçilerek vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve beklemeden gerçekleştirmesine imkân sağlanıyor.



Erdek'te ilk kez kioks cihazı devreye alındı

Edremit’te vatandaş yoğunluğu ve erişilebilirlik kriterleri doğrultusunda üç ayrı noktada kiosk cihazı kurulumu yapıldı. Edremit Belediye Binası önü, Cennetayağı Mahallesi Muhtarlık Binası ve Altınkum Tahsilat Merkezi’ne yerleştirilen kiosk cihazları hizmete alındı. Erdek’te ise daha önce kiosk cihazı bulunmaması ve vatandaş talebinin yüksek olması nedeniyle Erdek Abone Merkezi’ne bir adet kiosk cihazı kurulup devreye alındı. Gömeç’te ise Karaağaç Mahallesi Abone Merkezi’nde bulunan arızalı kiosk cihazı yenisiyle değiştirildi. Yeni nesil kiosk cihazları sayesinde tahsilat noktalarındaki yoğunluk azalırken, işlemler daha kısa sürede tamamlanıyor.

Özmerkez kioks cihazı hizmet vermeye başladı

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından il merkezinde vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Özmerkez Tahsilat Merkezi’ne bir adet yeni nesil kiosk cihazı kurularak devreye alındı. Bunun yanı sıra Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde mevcut cihazın arızalanması ve kullanım yoğunluğu nedeniyle arızalı cihaz yenisiyle değiştirilerek hizmete sunuldu. Yeni kiosk cihazlarıyla birlikte hizmet süreçleri hızlanırken bekleme sürelerinin de en aza indirilmesi hedefleniyor. Toplam 7 adet yeni nesil kiosk cihazı belirlenen noktalarda başarıyla hizmete alınırken, vatandaşların kartlı sayaç işlemlerini 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmesi sağlandı. BASKİ, hizmet kalitesini artırmaya ve vatandaşların işlemlerini daha erişilebilir noktalarda kolaylıkla yapabilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.