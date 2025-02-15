Kış aylarında soğuk hava ve kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi nedeniyle enfeksiyon hastalıklarında artış gözlemlendiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıza Çam, "Kış mevsiminde en sık görülen hastalıklar grip, soğuk algınlığı, zatürre, bronşit ve sinüzittir. Bu hastalıklar, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve soğuk havanın etkisiyle daha hızlı yayılmaktadır. Özellikle C vitamini (portakal, kivi, brokoli), D vitamini (balık, yumurta) ve çinko (kabak çekirdeği, deniz ürünleri) gibi besinler bağışıklık sistemini desteklemektedir" dedi.

Liv Hospital Gaziantep Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıza Çam, kış aylarında görülen enfeksiyon hastalıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Çam, "Kış mevsiminde en sık görülen hastalıklar grip, soğuk algınlığı, zatürre, bronşit ve sinüzittir. Bu hastalıklar, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve soğuk havanın etkisiyle daha hızlı yayılmaktadır" şeklinde konuştu.

"Grip ve soğuk algınlığı arasındaki farklar"

Grip ve soğuk algınlığı arasındaki farklardan bahseden Uzm. Dr. Çam, "Grip, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve halsizlik gibi şiddetli belirtilerle kendini gösterir. Soğuk algınlığı ise genellikle daha hafif başlar. Burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hapşırık gibi belirtilerle kendini gösterir. Grip, hızla yayılan ve daha ağır seyredebilen bir hastalıkken, soğuk algınlığı daha kısa sürede iyileşebiliyor" dedi.

"Grip aşısı korunmada etkili"

Gripten korunmanın en etkili yolunun grip aşısı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Çam, "Aşı, grip virüsüne karşı bağışıklık kazandırarak hastalığın şiddetini azaltır ve yayılmasını engeller. Özellikle risk grubunda yer alan yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olan bireyler için grip aşısı büyük önem taşır. Ayrıca, soğuk algınlığından korunmak için sık sık ellerin yıkanması, kalabalık alanlardan kaçınılması ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinilmesi önemlidir" şeklinde konuştu.

"Bağışıklık sistemini güçlendirme yöntemleri"

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarına değinen Uzm. Dr. Çam, "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve vitamin açısından zengin bir beslenme düzeni oluşturulması, yeterli uyku alınması ve düzenli egzersiz yapılması büyük önem taşıyor. Özellikle C vitamini (portakal, kivi, brokoli), D vitamini (balık, yumurta) ve çinko (kabak çekirdeği, deniz ürünleri) gibi besinler bağışıklık sistemini desteklemektedir. Ayrıca, kış aylarında C ve D vitamini takviyelerinin alınması gerekiyor" dedi.

"Zatürreye karşı alınabilecek önlemler"

Bazı belirtilerin zatürrenin habercisi olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Çam, "Kışın öksürük ve boğaz ağrısı genellikle soğuk algınlığının belirtisi olabilir. Ancak bu şikâyetler uzun sürer ve yüksek ateş, nefes darlığı veya göğüs ağrısı gibi ciddi belirtiler gelişirse, mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Bu tür belirtiler, grip veya zatürre gibi daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Zatürreyi önlemek için solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek gerekiyor. Zatürre riskini azaltmak için yeterli sıvı alımı, sigara içmemek, kapalı alanlarda fazla vakit geçirmemek ve zatürreye karşı aşı yaptırmak da koruyucu tedbirler arasındadır" ifadelerini kullandı.