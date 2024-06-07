Kurban Bayramı’nda yanlış beslenmekten kaçınılması gerektiğine değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Zeynep Ece Sungur, “Kronik hastalıklara sahip bireyler için kırmızı et tüketiminin artması sağlık durumları yönünden risk oluşturmaktadır” dedi.

Liv Hospital Ankara Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Zeynep Ece Sungur, Kurban Bayramı’nda beslenme konusunda açıklamalarda bulundu. Bayramda beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çeken Uzm. Dyt. Sungur, “Birlikte yemek yemenin kıymetli olduğu bu günlerde normalden daha fazla kırmızı et, hamur işi yiyecekler ve tatlıların tüketilmesi hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim problemlerine neden olabilmektedir. Ayrıca kronik hastalıklara sahip bireyler için kırmızı et tüketiminin artması sağlık durumları yönünden risk oluşturmaktadır. Bayram dönemlerinde bazı küçük beslenme önlemleriyle hem sağlığınızı koruyabilir hem de bu güzel günleri çok daha keyifli hale getirebilirsiniz ”dedi.

Sungur, Kurban Bayramı boyunca sabah kahvaltıyla başlanılması, tüketilen kırmızı etin miktarına ve saatine dikkat edilmesi, etin pişme yöntemi ve tüketim şekline dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, su tüketiminin ihmal edilmemesi, şerbetli tatlılar yerine meyveli ve sütü tatlıların tercih edilmesi ve fiziksel aktivitenin artırılması önerilerinde bulundu.