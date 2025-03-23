Son dönemde mevsimsel hastalıkların artmasıyla birlikte gribal enfeksiyon vakalarında yükseliş yaşandı. Ateşlenen çocuklarını acile getiren ailelerin sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Yaşar ise ailelere bu konuda uyarılarda bulundu. Yaşar, "Eğer çocuğun ek bir hastalığı ya da farklı bir sağlık öyküsü yoksa, örneğin bu bölgede sık görülen Akdeniz ateşi, ateşli havale, sara veya epilepsi gibi rahatsızlıklar yoksa 38 derecenin üzerine çıkan ateşte öncelikle ateş düşürücü ilaç kullanılabilir. Ancak çocuğun genel durumu iyi, beslenmesi normalse, özellikle gece vakti acile gitmeye gerek yoktur. Fakat, çocuk 1 yaşın altındaysa, ateşe ek olarak genel sağlık durumunda bozulma gözleniyorsa veya beslenme konusunda sorun yaşıyorsa, en yakın acil servise başvurulmalıdır. Diğer durumlarda ise gündüz polikliniklere giderek gerekli tedavi alınabilir" dedi.

Kaynak: İHA