UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçlarının heyecanı devam ediyor. Macaristan, Marco Rossi'nin teknik direktörlüğünde, A Milli Futbol Takımımız ise Vincenzo Montella'nın yönetiminde karşılaştı. Alman hakem Felix Zwayer'in yönettiği ve Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada galip gelen taraf Türkiye oldu. Milliler, rakibini 3-0’lık skorla mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi.

CANLI ANLATIM

90’ Goool … Macaristan 0-3 Türkiye (Abdülkerim)

83' Milli Takımımızda Kenan Yıldız yerine Yusuf Akçiçek oyuna dahil oldu.

82' Szboszlai, orta alanda Salih Özcan'a faul yaptı.

81' Barış Alper, orta alanın solunda Kerkez'e faul yaptı.

79' K. Milos, orta alanda İrfan Can'a faul yaptı.

78' Atilla Szalai, orta alanda Deniz Gül'e faul yaptı.

74' Macaristan'da Vecsei'nin yerine Kevin Csoboth oyuna dahil oldu.

73' Abdülkerim ve B. Varga arasında yaşanan gerginlik sonrası her iki oyuncu da sarı kart gördü.

72' Barış Alper, sağ kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Savunmada Szalai araya girerek topu uzaklaştırdı.

71' Milli Takımımızda Oğuz Aydın'ın yerine Deniz Gül oyuna dahil oldu.

69' Bolla, sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi savunmamızda Eren Elmalı araya girerek topu dışarı gönderdi. Macaristan, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

67' Samet, orta alanda Alex Toth'a faul yaptı.

66' Milli Takımımız, kendi yarı alanında top çeviriyor...

64' Milli Takımımızda Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerlerine Barış Alper Yılmaz ve İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

62' Oğuz Aydın, ceza sahası sağından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

60' Macaristan'da M.Dardai ve Gazdag'ın yerlerine Szali Alex Toth oyuna dahil oldu.

59' Orban, orta alanda Kerem'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

58' Salih Özcan, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

57' Kerkez, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasının sağında Bolla gelişine şutunu çekti. Kaleci Uğurcan harika bir kurtarış yaptı.

55' Kerkez, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Top, kaleci Uğurcan'da kaldı.

54' Macaristan, tüm hatlarıyla yarı alanımıza yerleşti.

53' Hakan Çalhanoğlu, ceza yayından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top, kaleci Dibusz'da kaldı.

51' M.Dardai, yarı alanımızda Arda Güler'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

50' Oğuz Aydın, ceza sahası sağından kale sahasına çevirdi. Kerem'den önce savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

46' İsmail Yüksek'in yerine Salih Özcan oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Macaristan 0-2 Türkiye

45' Kenan Yıldız, sol kanattan çizgiye inerek ceza yayına yerden çevirdi. İsmail Yüksek'in sağ ayak içiyle çektiği şut farklı şekilde dışarı gitti.

44' B.Dardai, orta alanda Hakan Çalhanoğlu'na faul yaptı.

43' Kerem Aktürkoğlu, orta alanın solunda Vecsei'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

42' Kerem Aktürkoğlu, ceza yayından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

41' Bolla, sağ kanattan ceza sahamıza ortaladı. Meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı.

39' Kerem Aktürkoğlu, ceza yayından sağ kanattan bulunan Oğuz Aydın'a yerden pasını verdi. Oğuz Aydın, bekletmeden ceza sahasına yerden çevirdi. Arda Güler'in sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

39’ Goool … Macaristan 0-2 Türkiye (Arda)

37' Hakan Çalhanoğlu, sağ ayak içiyle kaleci Dibusz'un soluna kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

37’ Goool … Macaristan 0-1 Türkiye (Hakan) (P)

36' Oğuz Aydın'ın ceza sahası sağından penaltı noktasına koşu yapan İsmail'e verdiği pasta Fiola'nın müdahalesi sonrasında İsmail yerde kaldı. Hakem Felix Zwayer penaltı noktasını gösterdi.

36' Arda Güler, ceza yayının sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı gitti.

33' Dardai, orta alanda Kenan Yıldız'a faul yaptı.

31' Direkten dışarıya! Szboszlai'nin serbest vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

29' İsmail Yüksek, orta alandan kaleye doğru topu süren Szboszlai'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Macaristan, ceza yayının az gerisinden serbest vuruş kullanacak.

28' Varga, ceza sahasında Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Varga'nın aşırtma vuruşunda Uğurcan harika bir kurtarışla topa sahip oldu.

27' Varga, ceza yayından ceza sahasının sağında bulunan Bolla'ya derin bir top gönderdi. Savunmamızda Eren Elmalı araya girerek topu taca gönderdi.

26' Macaristan, kendi yarı alanında kısa paslarla top çeviriyor...

25' Varga, orta alanın solunda Mert Müldür'e faul yaptı.

24' Macaristan, tüm hatlarıyla yarı alanımıza yerleşti.

21' Fiola, orta alanda Kenan Yıldız'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

20' Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşu doğrudan dışarı gitti.

19' Oğuz Aydın, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunma araya girerek topu dışarı gönderdi. Milli Takımımız, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

18' Bolla, orta alanda İsmail Yüksek'e faul yaptı.

17' Szboszlai, orta alanın solunda Arda Güler'e faul yaptı.

16' Macaristan'ın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Szboszlai, ceza yayı solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak, farklı şekilde dışarı gitti.

15' Szboszlai, sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi. Savunmamızda Samet araya girerek topu dışarı gönderdi. Macaristan, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

14' Atilla Fiola, orta alanın solunda Kenan Yıldız'a faul yaptı.

13' Milli Takımımız, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

11' Milli Takımımız, kendi yarı alanında top çeviriyor...

9' Szboszlai, orta alanda Arda Güler'e faul yaptı.

8' Milli Takımımız hazırlık pasları yapıyor...

7' Milos Kerkez, orta alandan ceza sahasına koşu yapan Bendeguz Bolla'ya uzun bir top gönderdi. Bolla bekletmeden içeriye çevirdi. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.

5' Gazdag, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Samet topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

3' Szoboszlai, orta sahanın solunda Arda Güler'e faul yaptı.

2' Macaristan hazırlık pasları yapıyor....

1' Maç başladı.