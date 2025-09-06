Medicana International İstanbul Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzm. Klinik Psk. Tuğçe Çolakoğlu, okul oryantasyonunun çocukların tanıdık ve güvenli dünyalarından ayrıldıkları ilk ciddi adım olduğunu ve bu sürecin sadece yeni bir ortama değil, aynı zamanda duygusal bir ayrışmaya da işaret ettiğini ifade ederek, "Bu dönemde çocuklar; ayrılık kaygısı, yeni sosyal çevreye uyum sağlama güçlüğü, günlük rutin değişiklikleri gibi çok yönlü zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Bu duyguların tamamı gelişimsel olarak normaldir ancak doğru destekle daha kolay yönetilebilir hale gelir" dedi.

Ebeveyn ve öğretmen desteği belirleyici rol oynuyor

Oryantasyon sürecinde çocuğun yaşadığı duyguların fark edilmesi ve bu duygulara alan tanınmasının önemine dikkat çeken Uzm. Klinik Psk. Tuğçe Çolakoğlu, "Çocuğun duygularını küçümsemeyen, yargılamayan ve güven veren bir tutum sergileyen ebeveyn ve öğretmen desteği, çocuğun okula uyumunu önemli ölçüde kolaylaştırır. Bu destek sürecinde ebeveynlerin de kendi duygularını fark etmeleri önemlidir" şeklinde konuştu.

"Okula duygusal hazırlık, uyum sürecini kolaylaştırır"

Uzm. Klinik Psk. Tuğçe Çolakoğlu, ebeveynin okul kurumuna duyduğu güvenin, çocuğun da kendini güvende hissetmesini sağladığını belirterek, "Okul ve öğretmenle önceden tanışmak, çocukla birlikte okulu gezmek ve kırtasiye alışverişini birlikte yapmak, çocuğun duygusal olarak okula hazırlanmasına katkı sunar. Ayrıca uyku, yemek ve ekran süresi gibi günlük rutinlerin okul başlamadan önce yavaşça düzene sokulması da uyum sürecini olumlu yönde etkiler. Bunun yanında bu süreçte çocukların gösterdiği duygusal tepkilerin bastırılmaması, aksine kabul edilerek adlandırılması gerekir. ‘Korkma, bir şey olmaz’ demek yerine, ‘Okula başlarken biraz endişelenmen çok normal. Orada birçok arkadaş edineceksin ve eve geldiğinde yine birlikte vakit geçireceğiz’ gibi cümlelerle çocuğun duygularını anlamak ve yanında olduğunu hissettirmek sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlar" dedi.

"Ebeveynler de bu ayrışmayı ilk kez yaşıyor"

Uzm. Klinik Psk. Tuğçe Çolakoğlu, bu sürecin yalnızca çocuklar için değil, ebeveynler için de yeni ve duygusal bir deneyim olduğuna dikkat çekerek, "Ebeveynlerin de kendi kaygılarını fark etmeleri ve bu duygularla başa çıkmak için gerekirse psikolojik destek almaları, çocuklarına daha sağlıklı bir şekilde eşlik etmelerine katkı sağlar. Kimi zaman alışma süreci bazı çocuklar için daha uzun sürebiliyor, böyle durumlarda da çocukların ihtiyaçlarını anlamaya ve çözmeye yönelik psikolojik destek alınması süreci kolaylaştırabilir. Unutulmamalıdır ki, okula başlangıç dönemi yalnızca akademik bir süreç değil; çocukların bağımsızlıklarını kazandıkları, sosyal ilişkiler geliştirdikleri ve duygusal dayanıklılıklarını pekiştirdikleri bir gelişim alanıdır. Bu süreçte çocukların duygularını ifade edebildikleri güvenli bir ortamda olmaları, sağlıklı bir uyumun anahtarıdır" şeklinde konuştu.