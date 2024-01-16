Havaların soğumasıyla grip vakalarında artış görülmesinden dolayı çocuklarda da grip hastalığının arttığını söyleyen Tuzla Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İrem Yörük, "Biz 9 yaşın altındaki tüm çocukların ekim ve kasım aylarında grip aşısı olmasını öneriyoruz" dedi.

Tuzla Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İrem Yörük, "Geçtiğimiz aralık ayının ilk haftasından itibaren acil servislere özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri ile başvuran hasta sayısında ciddi bir artış var. En sık başvuru şikayetleri arasında ateş, öksürük, kusma, ishal ve döküntü gibi şikayetler geliyor. Takip ettiğimiz hastalarda sıklıkla influenza testinin, yani grip hastalığının pozitif olduğunu görüyoruz. İnfluenza da kuru öksürük, ateş, kusma, ishal, halsizlik ve ciddi kas ağrılarıyla seyreden bir virüs enfeksiyonu. Solunum yoluyla virüsün ağız ve buruna taşınması şeklinde bulaşabiliyor. Özellikle 2 yaş altı çocuklarda hastanede yatış gerektiren hastalığa sebep olabiliyor. Solunum yolu ve elle temas ile bulaştığı için hastalıktan korunmak amacıyla el hijyenine dikkat etmek, özellikle toplu taşıma kullanan, kalabalık ortamlara giren ve sağlık merkezlerinde çalışan personelin maske takması çok önemli. Özellikle evinde 2 yaşından küçük bebeği olan anne ve babaların da toplum içerisindeyken maske kullanmaları çok önemlidir. Biz 9 yaşın altındaki tüm çocukların ekim ve kasım aylarında grip aşısı olmasını öneriyoruz. Ailelere önerimiz bahsettiğimiz virüsler solunum ve hava yoluyla bulaştığı için maske takmaları çok önemli. Özellikle 2 yaş altındaki çocukların bakımını üstlenen anne ve babaların dışarıdan eve geldiklerinde kullandıkları kıyafetleri değiştirip, el ve yüzlerini sabunlu suyla güzelce yıkamalarını, hasta olan kişinin çocuğun bakımı ile ilgilenmemesi, eğer çocukların şikayetleri varsa da bir süre okula göndermemelerini öneriyoruz" dedi.