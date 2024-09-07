Çocukların eğitim hayatında, gelişimlerinin temel taşlarından biri okul yaşantılarıdır. Ancak bazı çocuklar, okula başlamak istemeyebilir veya okul yaşamında çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Dr. Muhammed Albayati, okul fobisi ve okul adaptasyonu ile ilgili derinlemesine bilgiler sunarak, bu sürecin daha sağlıklı ve başarılı geçmesini destekleyecek tavsiyelerde bulundu.

Okul fobisi, çocukların okula gitmekten yoğun bir korku ve kaygı duyması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle çocukların okul hayatına ilk adımlarını attıkları dönemlerde kendini gösterebilir. Okul fobisi yalnızca erken yaş grubunda değil, her yaş grubunda ve her dönemde ortaya çıkabilir. Okul fobisi, çocuğun sosyal, duygusal ve akademik gelişimini derinden etkileyebilir, bu nedenle ebeveynler ve öğretmenler için büyük bir endişe kaynağıdır.

Erdem Hastahanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Muhammed Albayati, okul fobisinde etkili olabilecek pek çok faktör bulunduğuna dikkat çekti. Albayati, “Ayrılık anksiyetesi, özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarda ebeveynlerinden ayrılma kaygısı olarak kendini gösterebilir. Bu durum, çocuğun okula gitme isteksizliğine ve okulda huzursuzluk yaşamasına neden olabilir. Ayrıca, çocuklar sınıf arkadaşlarıyla veya öğretmenleriyle yaşadıkları sosyal zorlukları, kendilerini yetersiz hissetmeleri nedeniyle kaygı ve stres yaşayabilirler. Okulda başarıya yönelik baskılar, sınavlar ve zorlu dersler gibi akademik kaygılar da okul fobisine yol açabilmektedir. Çocuğun daha önce yaşadığı olumsuz okul deneyimleri veya travmatik olaylar, okula karşı geliştirdiği olumsuz tutumları pekiştirebilir” dedi.

Ayrılık anksiyetesinin belirtiler ve etkileri

Okul fobisinde gözlemlenen belirtiler, genellikle okula gitme isteksizliği, baş ağrısı, mide bulantısı gibi fiziksel şikayetler, yoğun kaygı ve panik ataklar, gözyaşı dökme ve genel huzursuzluk şeklinde ortaya çıkar. Söz konusu belirtiler, çocuğun günlük yaşamını ve aile içi dinamikleri önemli ölçüde etkileyebilir. Ailelerde de kaygı ve stres oluşturabilir, bu durum aile bireylerinin ruhsal sağlığını etkileyebilir ve aile içindeki ilişkileri zorlaştırabilir.

Okul adaptasyonunu destekleyici stratejiler

Uzm. Dr. Muhammed Albayati, okul fobisi yaşayan çocukların okul adaptasyonunu desteklemek için çeşitli stratejilerin uygulanabileceğini belirtti. Bu stratejilerden bazıları şunlar:

Kademeli Alışma: Çocuğun okula alışmasını kolaylaştırmak amacıyla, kısa süreli okul ziyaretleriyle başlanabilir. Bu ziyaretler zamanla artırılarak çocuğun okula uyum sağlaması desteklenebilir.

Olumlu Davranışların Ödüllendirilmesi: Okula gitme konusunda çocuğun olumlu davranışlarını ödüllendirmek ve ona güven vermek, sürecin daha sorunsuz geçmesini sağlayabilir.

Açık İletişim: Ebeveynler ve öğretmenler arasında düzenli ve açık bir iletişim kurulması, çocuğun duygusal ihtiyaçlarının anlaşılması ve bu ihtiyaçların karşılanması açısından büyük önem taşır. Bu iletişim, çocuğun okul yaşamında karşılaştığı zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Duygusal Destek: Çocuğun kaygılarını ve duygularını ifade etmesine yardımcı olmak ve ona sürekli destek sağlamak, adaptasyon sürecini kolaylaştırabilmektedir.

Profesyonel Yardım: Okul fobisi ciddi bir sorun haline geldiğinde, profesyonel yardım almak gerekebilir. Psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri, çocuğun kaygılarını yönetmesine ve okulda daha rahat hissetmesine yardımcı olabilir.

Ebeveynler ve eğitimcilere büyük görev düşüyor

Uzm. Dr. Muhammed Albayati, ailelerin ve eğitimcilerin okul fobisi ve adaptasyon süreciyle ilgili bilgi edinmelerini ve etkili stratejiler geliştirmelerini önerdi. Albayati, eğitimcilerin ve ebeveynlerin çocukların duygusal durumlarını yakından takip etmelerinin, onların ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmelerinin ve profesyonel destek gerektiğinde hızlıca harekete geçmelerinin, okul fobisinin giderilmesi hususunda büyük önem taşıdığını vurguladı.