Doç. Dr. Vuslat Boşnak, "Grip, basit bir hastalık gibi görünse de bazı risk gruplarında yaşamı tehdit eden ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Gripte erken müdahale, hastalığın şiddetini azaltarak hem iyileşme sürecini hızlandırır hem de hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltır. Sarı serum olarak bilinen sıvı ve destek tedavisi, özellikle dehidratasyon (vücutta sıvı kaybı) durumunda vücudu destekleyerek iyileşme sürecini hızlandırıyor diye düşünülse de pek çok riski beraberinde taşır. Sarı serum diye halk arasında bilinen, vitamin, mineral, elektrolit destekli tedaviler; alerjik ve anaflaktik reaksiyonlar, damar içi reaksiyonlar, ilaç etkileşimleri, aseptik şartlarda yapılmazsa enfeksiyon riski gibi pek çok istenmeyen komplikasyona yol açabilir. Bu nedenle ’Sarı serum’ tedavisi yalnızca tıbbi gereklilik halinde ve hekim değerlendirmesi sonucunda uygulanmalıdır. Uygulama sırasında hasta yakından izlenmeli, risklere karşı gerekli önlemler alınmalıdır ’’dedi.

Riskli gruplar için özel uyarılar

Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Vuslat Boşnak, "Kronik böbrek hastaları, Kalp yetmezliği veya diğer kalp hastalıkları olanlar, Kronik akciğer hastalıkları (KOAH, astım gibi), Şeker hastaları (diyabet). Bu risk grubundakiler, grip belirtileri ortaya çıkar çıkmaz sağlık kuruluşlarına gecikmeden başvurmalı ve doktor kontrolünde tedavisi başlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Vuslat Boşnak, hastaların özellikle aşağıdaki belirtileri ciddiye alması gerektiğini belirterek, "Yüksek ateş (37,5 C ve üzeri) şiddetli ve geçmeyen öksürük. Nefes darlığı veya göğüste sıkışma hissi. Ani gelişen halsizlik, kas ağrıları ve yaygın vücut ağrıları. Baş dönmesi, bayılma hissi veya bilinç bulanıklığı. Bu belirtiler ortaya çıktığında, vakit kaybetmeden sağlık kurumuna başvurmak hayati önem taşır. Ayrıca, doktorun önerdiği dinlenme, dengeli beslenme, hijyen kurallarına dikkat etme, düzenli el yıkama ve kalabalık ortamlardan kaçınmanın da gripten korunmada etkili ve ekonomik yöntemlerdir" diye konuştu.