Açılış törenine Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Emniyet Müdürü Okan Şen, Jandarma Komutanı Harun Nazlı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, oda ve dernek başkanları ile davetliler katıldı.

“ÇOCUKLARIN YÜZÜNDE BİR GÜLÜMSEME YARATMAK”

Programın açılış konuşmasını yapan Çelmo Mobilya Dış Ticaret Müdürü Ercüment Çevik, "Bugün burada Bigenç markamızın büyüme yolculuğunda yeni bir adım atmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ertuğrulgazi Caddesinde yeni mağazamızda sadece bir satış noktası değil aynı zamanda güven, kalite ve aile sıcaklığını bir araya getiren bir buluşma noktası olarak burayı kabul ediyoruz. Bigenç olarak çocukların ve aile yaşamına değer katan ürünler ve onları güvenle buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Her mağazamızda olduğu gibi burada da amacımız sadece ürün satmak değil, çocukların yüzünde bir gülümseme yaratmaktır” dedi.

“200’E YAKIN SATIŞ NOKTASINA ULAŞTIK”

Bigenç Genç Odası Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Demir, “Öncelikle Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Kıymetli İlçe Başkanlarım, Emniyet Müdürüm öncelikle hoş geldiniz. Firmamızın 1987’den beri serüveni olan Çelmo Mobilya bünyesi altında Bigenç firmasını 2022 yılında kurduk. Yaklaşık 3 yıl oldu. Bu 3 yıl içerisinde 200’e yakın satış noktasına ulaştık. Yurtdışından 10-15 tane tabelalı bayiye ulaştık. Bu anlamda yanımda olan çalışma arkadaşlarıma, aileme, aslan gibi her anlamda yanımda duran dayılarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlerde hoş geldiniz” diye konuştu.

Çelmo Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Güzel Çelik, “Değerli Kaymakamım, değerli Belediye Başkanım, değerli Garnizon Komutanım, Emniyet Müdürü, değerli iş ortaklarım, yurt dışında yurt içinde 4 tarafına gelen değerli misafirlerim hepiniz hoş geldiniz. Bizi burada yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum” dedi.

Bigenç Genç Odası İşletme sahibi Fatih Yavuz, “Birbirinden değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli ortağım Salih Baydar ile Bigenç ailesine katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bigenç markasına güvenerek yola çıkmamızda işine güvenen ekibin varlığı çok etkili oldu. Destek ve vizyonuyla her zaman yanımızda olan Bigenç yönetimine ve Çelmo Mobilya ailesine vermiş olduğu desteklerden teşekkür ediyoruz. Tüm misafirler bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“İNEGÖL MOBİLYASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Kıymetli Belediye Başkanım, Jandarma Komutanım, Emniyet Müdürüm, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkan ve yöneticileri. Ertuğrul Gazi Caddesi esnafımız, değerli katılımcılar hepinizi şahsım İnegöl Ticaret ve Sanayisi Odası adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çelmo ailesi biraz önce içeride de sohbet ediyorduk. Güzel abiyle 37 yıldır İnegöl’de mobilya sektörüne hizmet eden, destek veren ve İnegöl’de çok şükür ciddi bir üretim kapasitesine sahip. İhracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızın başında geliyor. 37 yıl dediğimizde aslında baktığımızda çok. Hem kısa hem de değerlendirdiğimizde uzun bir maraton. Tabii bu maratonun içerisinde tecrübe ediliyor. Bu tecrübeyle birlikte bugün de bir genç odasının mağaza açılışını gerçekleştiriyoruz. Şimdi İnegöl mobilyası olarak biz, evin içerisinde yıllardan beri yatak odası, yemek odası ve koltuk gruplarıyla birlikte evlerimiz içerisinde son yıllarda bu noktada da önemli firmalarımız üretim yapmaya başladılar. Zaten markalarımız var işte bugünden evlerin diğer odalarına üretim yapacak olan bir gencin mağaza açılışı bizim için çok önemli. İnegöl mobilyası için çok önemli. Öncelikle Çelmo ailesini ve yeğenlerini tebrik ediyorum. İnegöl’ümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Kendilerine hayırlı, bereketli işler diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

“ÇELMO MOBİLYA İNEGÖL İÇİN BİR DEĞER”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün önemli bir işletmenin açılışını yapmak için buradayız. Geldik, gördük, çok güzel mekanlar oluşturmuşsunuz. Ellerinize sağlık, yüreğine sağlık. Az önce ifade edildi, Çelmo mobilya İnegöl için bir değer. Tüm aile, tüm ekip, yönetim, çalışanlar, tüm kadro İnegöl’e değer katıyor. Bu cümleleri tesadüfen söylemiyoruz, gerçekten üreten İnegöl’de o kadar çok vatandaşımız var ki, esnafımız var ki. Her birine yürekten teşekkür ediyoruz. Tabi mobilya fuarı esnasında bu açılışı gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde de çok önemli bir fuar icra ediliyor. Ben burada Ticaret Odası Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Arkada emek veren birçok ekip var, her birine yürekten teşekkür ediyorum. Emek üreten, değer üreten, tüm mobilyacılarımıza, emek veren işçilerine, patronlarına her birine yürekten teşekkür ediyoruz. İnegöl bugün emin adımlarla yürüyor, ha zorluklar yok mu? Elbette çok zorluklar var, sıkıntılar var. Ama bugün burada sadece bir işletmeyi açmıyoruz bir markayı açıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİMİZİN ÜRETİCİLERİ, GİRİŞİMCİLERİ VE SANAYİCİLERİYLE GURUR DUYUYORUZ”

Kaymakam Eren Arslan, “Sayın Başkanım, Ticaret ve Sanayi Odamızın Değerli Başkanı, Çelmo Ailesinin Değerli Mensupları, Siyasi partilerin değerli yöneticiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yaptığımız işler içerisinde bizi en mutlu eden faaliyetlerden birisi böyle günlerde sizlerle bir arada olmak. Çünkü açılan her işletme iş, aş demek, ülkemiz için katma değer üretilmesi demek. Bu anlamda hakikaten şehrimizle, şehrimizin üreticileri, girişimcileri ve sanayicileriyle gurur duyuyoruz. Ülkemiz için katma değer üreten çok kıymetli insanlarımız var. Bugün bunun örneğini görüyoruz.

İki genç kardeşimiz genç markanın çatısı altında birleşip yeni bir işletme açtılar. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çelmo ailesi bizi alıştırdı. Her fuarda yer açıyorlar. İnşallah önümüzdeki fuarlarda şehrimiz ve ülkemiz adına yeni işletmeler bekliyoruz. Biz hem Çelmo hem de diğer tüm firmalarımızla gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun. Başarılarınız ve kazançlarınız bol olsun. Hali hazırda şehrimizde devam eden Mobilya fuarımız var. Fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçen başta başkanımız ve tüm emek veren üreticilere teşekkür ediyorum. İnşallah bereketli olur. Biz hep bardağın hep dolu tarafını gören, umut eden ve o umudun peşinde giden bir milletiz. İnşallah ekonomideki zorlukları da aşacağız. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlarken bu müessesenin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle Bigenç Genç Odasının 41. mağazası hizmete açıldı.