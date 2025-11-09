Son yıllarda teknolojik cihazların kullanımının yaygınlaşması ve özellikle ekran süresinin artması, çocuklarda miyopi (uzağı görememe) sıklığını endişe verici seviyelere taşıdı. Göz sağlığı için 0-3 yaş çocuklara ekran yasağı önerilirken, günde 1,5-2 saat gün ışığına maruz kalmanın miyopi artış hızını yavaşlattığı belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının miyop olacağı öngörülüyor. Uzm. Dr. Tahsin Erdal Kabadere, yaptığı değerlendirmede, geçmişte 8-10 yaş civarında görülen miyopinin artık çok daha küçük yaşlarda ve daha yüksek derecelerde tespit edildiğini belirtti. Miyopinin temel nedenlerinden birinin yakın çalışma ve yoğun mavi ışığa maruziyet olduğunu vurgulayan Dr. Kabadere, ebeveynlere yönelik kritik uyarılarda bulunarak, çocukları yüksek miyopluğun ilerleyen yaşlarda yol açabileceği ciddi göz hastalıkları riskine karşı uyardı.

"Ekran süresi ne kadar artarsa miyopi sıklığı da o kadar artmaktadır"

Miyopinin artmasındaki en önemli nedenlerden birinin pandemiyle birlikte yoğun mavi ışığa maruz kalmak olduğunun altını çizen Kabedere, "Miyopinin artmasındaki en önemli çevresel faktör teklonojinin gelişmesiyle birlikte dijitalleşmedir. Günümüzde herkesin mutlaka evinde bir cep telefonu, tableti veya bilgisayarı bulunuyor. Çocuklar şehirleşme ile birlikte dışarıda açık havada vakit geçirmektense evde ekran karşısında vakit geçiriyor. Bu da daha fazla ekran süresi demektir. Ekran süresi ne kadar artarsa miyopi sıklığı da o kadar artmaktadır. Bundan dolayı da miyopi sıklığını çok küçük yaşlarda görmeye başladık" diye belirtti.

"3 yaşına kadar kesinlikle telefon göstermeyin"

Çocuklarının çok küçük yaşlarda gözlük kullanmaya başlamalarını istemiyorlarsa ebeveylere büyük iş düştüğünü belirten Uzm. Dr. Tahsin, "Biz ailelere 0-3 yaşındaki çocuklara kesinlikle tablet, telefon, bilgisayar göstermemelerini öneriyoruz. 3-6 yaş belki yarım saat, 6 yaşından sonra ise belki bir saat izin verilebilir ama daha fazla değil. Onun için ailelere çocukları oyalamak, yemek yedirmek veya eğlendirmek için ellerine tablet, telefon, bilgisayar gibi şeyler vermemelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"Gün ışığına maruz kalmak miyopi açısından iyidir"

Uzm. Dr. Tahsin Erdal Kabadere, gün ışığının miyopi artışını yavaşlattığını şöyle açıkladı:

"Miyopinin bilimsel olarak kanıtlanmış, miyopiyi azaltacak en önemli faktörlerden birisi de gün ışığıdır. Özellikle çocukların günde 1,5-2 saat gün ışığına maruz kalmalarını istiyoruz. Çocuklarında miyopi tespit ettiğimiz ailelere çocularının evde oturmalarını değil, dışarıda vakit geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu sayede çocukların miyopi artış hızı yavaşlayacaktır."

"Dünyanın yüzde ellisi miyop olabilir"

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı çalışmaları ve istatistikleri değerlendiren Kabadere son olarak şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı çalışmalarda şu anda Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30 civarında miyopi mevcut. Bu oran gitgide artmaktadır. 2050 yılına gelindiğinde ise Dünya’nın yüzde ellisinin miyop olacağı tahmin ediliyor. Bu çok ciddi bir oran. Biz miyopiyi beş, altı numaraya kadar düşük-normal, altı numaranın üstündekileri ise yüksek miyop olarak değerlendiriyoruz. Maalesef yüksek miyop olanlar ileriki yaşlarda daha tehlikeli, riskli hastalıklar bekliyor. Göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı, retina yırtılması gibi hastalıklarla karşılaşabiliyor. Bu yüzden miyopi derecesi ne kadar az olursa, bahsettiğim hastalıkların görülmesi de o kadar azalır."