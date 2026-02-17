Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, meclisin açılış konuşmasında Ramazan ayının ruhuna değinerek “Bursa'mızda mübarek Ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde başlamak için hazırlıklarımızı Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin işlek caddelerini mahyalarla süsledik. 17 ilçemizde her yıl farklı noktalarda iftar sofralarını hep birlikte buluşturacağız. İnegöl İshak Paşa Camii, Fevzi Çakmak Otoparkı ve Değirmenönü Mahallesi'nde sabit iftar noktalarımızla yine sizlerle birlikte hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Yetişemeyen hemşerilerimiz için de 14 farklı ulaşım noktasında iftariyelik dağıtımını hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. 1060 mahallemizde ise teravih namazı sonrası ikramlarımızla dayanışma kültürünü hep birlikte büyüteceğiz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yine yanında olmaya devam edeceğiz. Kültürpark Ramazan Meydanı'nda geleneksel Ramazan atmosferini yine hep birlikte yaşatacağız. Ben bu vesileyle Ramazan'ın kentimize, ülkemize bereket ve huzur diliyorum. Birliğimizin ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle hepinizin tüm İslam aleminin Ramazanını kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. “ dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in iftar programının hangi ilçede, ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.