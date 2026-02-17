Türkiye Futbol Federasyonu, Sinop Valiliği, Sinop Belediye Başkanlığı ve Sinop Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarıyla birlikte Sinop Şehir Stadyumu hem uluslararası televizyon yayınlarına hazır hale gelecek hem de ulaşacağı yüksek standartlarla birlikte çeşitli maçlara da ev sahipliği yapma şansını yakalayacak.

Türkiye, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 3 Mart 2026'da Malta'yı Pendik Stadyumu'nda saat 17.00'de konuk edecek.

Ay-Yıldızlılar, 7 Mart 2026'da Kuzey İrlanda'ya, 14 Nisan 2026'da ise İsviçre'ye konuk olacak. 18 Nisan 2026'da İsviçre'yi Sinop Şehir Stadyumu'nda, 5 Haziran 2026'da da Kuzey İrlanda'yı stadyumu daha sonra açıklanacak bir şehirde ağırlayacak Kadın A Millî Takımı, gruptaki son maçını 9 Haziran 2026 tarihinde Malta deplasmanında oynayacak.