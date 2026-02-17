İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) Uygulayıcı Eğitimi'nde, bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve kontrollü kullanımını amaçlayan B-Reçete Sistemi üreticilere anlatıldı.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, 13 Aralık 2025'te yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte bitki koruma ürünlerinin satış, uygulama ve denetiminde önemli düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Uygulamanın 4 pilot ilde başladığını söyleyen Köse, Ankara, Samsun, Kırklareli ve Mersin illerinde 1 Ocak itibarıyla uygulanma başladığını ve Edirne'nin de 1 Temmuz itibarıyla sisteme dahil olacağını vurguladı. B-Reçete uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla Edirne'de de hayata geçeceğini söyleyen Köse, Şubat ayı boyunca 37 köyde düzenlenen eğitimlerle yaklaşık bin 600 üreticiye ulaşıldığını aktardı. Köse, bu uygulama ile çevre ve insan sağlığının korunmasının yanı sıra tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin hedeflendiğini vurguladı.

Köse, B-Reçete Sistemi'nin 1 Temmuz itibarıyla Edirne'de zorunlu olacağını, üreticilerin yalnızca ÇKS'ye kayıtlı ürün ve alanlarına uygun miktarda ilaç temin edebileceğini vurguladı.

Köse, B-Reçete Sistemi sayesinde ilaçların artık reçeteli ve kayıtlı şekilde temin edileceğini, gereksiz ve hatalı ilaç kullanımının önüne geçileceğini vurguladı.

Köse, sistemle birlikte gereksiz ve hatalı ilaç kullanımının önüne geçileceğini, çevre ve insan sağlığının korunacağını ifade etti.

Eğitimde yeni sistem ve mevzuata ilişkin teknik sunumu yapan Ziraat Mühendisi Önder Baytekin ise üreticilerin sistemde kayıtlı telefon numaralarının büyük önem taşıdığını, ilaç temininin SMS doğrulama kodu ile yapılacağını anlattı. Baytekin, reçetelerin yetkili ziraat mühendisleri tarafından düzenleneceğini ve sistemin izlenebilirliği artıracağını kaydetti.

Baytekin, Tarım il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan mühendislerin reçete yazabileceği gibi, bitki koruma ürünü satan bayilerin bünyesinde çalışan ve gerekli belgeye sahip ziraat mühendislerinin de reçete düzenleyebileceğini belirtti. Baytekin, Bu sistemle birlikte asıl amacın eğitim sonrasında üreticilere verilecek belgeyle, bitki koruma ürünlerinin yalnızca yetkili uygulayıcılara, yani üreticilere satılmasının sağlanması olduğunu ifade etti.

Eğitimde ayrıca, SMS doğrulama ile ilaç temini, reçete düzenleme yetkileri ve uygulayıcı belgelendirme süreçleri anlatıldı. Eğitim sonunda katılımcılara yetki belgelerinin verileceği bildirildi.