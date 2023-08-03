Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özden Savaş, geniz eti ve bademciklerin, vücudumuzda solunum ve sindirim sistemiyle giren mikropların tanınıp bağışıklık yanıtının oluştuğu yapılar olduğunu açıkladı. Genellikle, erken çocukluk yaşlarında üst solunum yolu enfeksiyonları geçiren kişilerde geniz eti ve bademciklerin büyüme gösterdiğini ifade etti. Ancak, ilerleyen yaşlarda genellikle boyutça sabit kalmalarına rağmen, bazı durumlarda sıklıkla geçirilen enfeksiyonlar, enfeksiyonları tetikleyen mikropların özellikleri veya hastanın vücut faktörlerinin etkisiyle aşırı büyüyerek üst solunum yolunun tıkanmasına neden olabileceğini belirtti. Özellikle bademciklerin sık sık enfekte olduğu durumlarda, şiddetli horlama ve uyku apnesinde, kronik bademcik enfeksiyonlarında, boğazda dirençli bakteri taşıyıcılığının önlenmesinde, iştah bozukluğu ve gelişme geriliği durumlarında bademcik ameliyatının gerektiğini vurguladı.

Bademcik ve geniz eti büyümesine bağlı olarak oluşabilecek bazı problemleri şu şekilde sıraladı: tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları, derin boyun bölgesinde meydana gelen ve hayatı tehdit edebilen enfeksiyonlar, tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları, sinüzit, horlama, uyku apnesi (uykuda nefes durması), büyüme ve gelişme geriliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ve yüz gelişim bozuklukları.

Geniz eti takibinde, uyku apnesine sebep olmayan küçük geniz etlerinin, kronik geniz akıntısı ve burun tıkanıklığını azaltmak amacıyla steroid içeren burun spreyleri ve izotonik burun solüsyonları kullanılarak izlenmesi mümkündür. Ancak tekrarlayan enfeksiyonlar veya şiddetli burun tıkanıklığı ve horlamalar durumunda, bu geniz etlerinin ameliyatla alınması daha uygun olabilir. Genellikle hastalar 3 yaş ve sonrasında ameliyat edilmektedir, ancak şiddetli uyku apnesi durumunda daha küçük yaşlarda ameliyat yapılması gerekebilir. Bademciklerin kısmen küçültüldüğü tonsillotomi ameliyatı dışında, bademcikler tamamen alındığından tekrar büyüme ihtimali yoktur. Ancak geniz eti ameliyatı sonrasında, kalan az miktarda geniz eti dokusunun yeniden büyümesi nedeniyle şikayetler tekrarlayabilmekte ve nadiren ameliyatın da tekrarlanması gerekebilmektedir.