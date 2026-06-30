Yeni doğanın ortalama günde 16-17 saat uyuduğunu ifade eden Op. Dr. Abdullah Günen, 4 aylık bebeğin ortalama günde 14-15 saat, 6 aylık bebeğin ise ortalama günde 13-14 saat uyuduğunu belirtti. Çocukların yaş gruplarına göre uyku sürelerinin değişimine dikkat çeken Op. Dr. Günen, 2-5 yaş arasının gece 10 saat uyuduğunu, gündüz uykusunun giderek azaldığını ve 5-10 yaş arası için de yaklaşık uyku süresinin 10 saat olduğunu dile getirdi.

Düzenli ve iyi uyuyan bir çocuğun beyin, ruh, zihin ve beden gelişimini sağladığının altını çizen Op. Dr. Günen, uykusuzluğun gelişim süreçlerindeki rollerine değindi. Çocuklarda uykusuzluğun ortaya çıkış nedenlerini sıralayan Op. Dr. Günen, anne ve babadan ayrılma, kolik ağrıları (gaz, sindirim ağrıları), diş çıkarma, sürünme, yürüme, gece korkması, çevre gürültüsü, geniz eti ve bademciklerin büyük olması, tıkayıcı uyku apnesi, televizyon, bilgisayar izleme, hafta sonları anne babanın geç uyuması ve ilaç kullanma süreçleriyle birlikte uykusuzluğun ortaya çıkabileceğini belirtti.

Çocuk uykusunda dikkat edilmesi gereken konuları dile getiren Op. Dr. Günen, bütün küçük çocukların gece uyandığını ve iki farklı davranış sergilediklerini ifade etti. İlk gruptaki sakin çocukların ağlamadan tekrar uykuya geçtiklerini ve anne ile babaların çocuğun hiç uyanmadığını zannettiklerini belirten Op. Dr. Günen, ikinci gruptaki sinirli çocukların ise uyandığında sürekli ağladıklarını, anne ve babalar kendileriyle ilgilenene kadar susmadıklarını ve uyumadıklarını aktardı.

Uykudaki hatalı ve doğru davranış modellerini açıklayan Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Abdullah Günen, "Çocuğun her uyanma ve ağlamasında, panik yapma ve ilgilenme yanlıştır; çocuklar sürekli ilgi bekler. Doğru olan, uyanık dönemlerinde sevgi, şefkat, ilgi gören çocuklar, gece uyanıp ağladığında ilgi gösterilmezse bir süre sonra ağlasalar bile uyurlar. Burada önemli olan anne ve babaların sabırlı olmalarıdır. Yatak başında kitap okuma doğrudur. Sakinleştirici müzik her zaman yararlı olmayabilir, sürekli müzikle uyumak isteyebilir, alıştığı müzik olmayınca uyumayabilir. Anne sütü gece de verilebilir ifadesi doğrudur" dedi.

Beslenme düzeninin uyku üzerindeki olumsuz ve olumlu etkilerine de değinen Op. Dr. Günen, "Yanlış olan, anne sütüne ek verilen gıdaların uykuya girerken ve uyku aralığında verilmesidir. Bu durum reflüye yol açabilir; bu da müzmin öksürüklere, gece uyanmalarına, iştah kaybına, gelişme geriliğine yol açabilir. Doğru olan ise ek gıdanın uyku sonunda ya da uykuya 2 saat kala verilmesidir" şeklinde konuştu.