Obezitenin vücut yağ oranının normalin üzerine çıkması anlamına geldiğini belirten Doç. Dr. Ökdemir, bu durumun vücut kitle endeksi üzerinden değerlendirildiğini aktardı. Vücut Kitle endeksinin çocuğun kilosunun boyunun karesine bölünmesiyle hesaplandığını ifade eden Doç. Dr. Ökdemir, 30’un üzerindeki değerin obezite olarak tanımlandığını vurguladı.

Çocukluk çağında obezitenin hızla arttığını ifade eden Doç. Dr. Ökdemir, küçük yaşta obez olan çocukların ilerleyen yaşlarda da obez kalma riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Kalp krizi, inme ve diyabet gibi ölümcül hastalıkların temelinde de obezitenin bulunduğunu söyleyen Ökdemir, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine değindi. Fast food tüketiminden uzak durulması, ekran süresinin sınırlandırılması ve çocukların günlük en az 1-2 saat fiziksel aktivite yapmasının gerektiğini ifade eden Ökdemir, obez çocuklarda özgüven eksikliği ve sosyal hayattan kopma gibi sorunların yaşandığını dile getirdi.

