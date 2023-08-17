Zonguldak'ta yaşanan baltalı katliam haberi bir anda Türkiye'nin gündemine girdi. Geçen Pazar günü Devrek'te meydana gelen korkunç bir olayda Rabia Çataklı adlı genç bir kadın, annesi Şeyda Çakırlı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçaladı. İki kadının uzuvlarını pencereden dışarı attı.

Korkmuş olan komşular hemen telefonu alıp polisi aradı.

KAN DONDURAN MANZARA

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Cinnet getiren Rabia Çataklı gözaltına alındı.

PARMAĞINI KOPARIP YUTMUŞTU

Ceset parçaları toplanarak adli tıpa gönderildi. Muayene için hastaneye kaldırılan cani, serçe parmağını koparıp yuttu.

5 sakinleştirici iğne yapıldıktan sonra tutuklanan cani, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

RABİA ÇATAKLI: “ONLARIN BİRER ŞEYTAN OLDUĞU VE ÖLDÜRMEM GEREKTİĞİ SÖYLENDİ”

“Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Ölecek gibi hissettim. Mehdi olduğumu hissettim. Onların birer şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öyle yaptım. Onları öldürdüm. İkisini de çok severdim…”

BALTALI CANİNİN FOTOĞRAFI: ELLERİ KAN İÇİNDE…

Olay anında çekilen fotoğraflar bugün ortaya çıktı. Rabia Çataklı'nın soğukkanlılığı, kan donduran fotoğrafa böyle yansıdı. Elleri ise kanlar içinde kalmıştı.