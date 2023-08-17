Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bugün trafikte gerilim dolu anlar yaşandı. Şehir merkezinde meydana gelen olayda, İzmir Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan açık kasalı bir kamyonetin tehlikeli taşımacılığı gözleri korkuttu. Kameraya yansıyan görüntüler, çevredeki sürücülerin adeta nefesini tuttuğunu gözler önüne serdi.

Sürücünün kamyonetinin kasasına büyük bir dikkatsizlikle yüklediği devasa çuvallar, trafikte seyrederken büyük bir tehlikenin habercisi oldu. Trafik akışının yoğun olduğu bu cadde üzerinde ilerlemeye başlayan sürücü, çuvalların düşme riskine rağmen çevre güvenliğini göz ardı edercesine hareket etti. Bu tehlikeli durum, diğer sürücülerin hızla tepkisini çekti.

Görüntülerde, çuvalların kamyonetin kasasından kayarak yola düştüğü anlar da net bir şekilde görülüyor. Çuvalların araçtan sürüklenmeye başlamasıyla birlikte, sürücü aniden aracını yol kenarına çekmeye çalıştı. Bu ani manevra, trafik akışını olumsuz etkiledi ve çevredeki sürücüler için daha da büyük bir risk oluşturdu.

Kameraya kaydedilen bu olayın ardından, olay yerindeki diğer bir sürücünün kayda değer tepkisi izleyenleri hem düşündürdü hem de güldürdü. Trafikteki tehlikeli durumu fark eden bu sürücünün şaşkınlıkla ve bazı esprili ifadelerle tepki vermesi, yaşanan olayın vahametini biraz olsun hafifletti.