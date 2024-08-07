Bursa'nın tarım potansiyeli ve çiftçi taleplerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Bursa Valisi Vali Mahmut Demirtaş, Bursa'nın bereketli topraklarından yetişen her bir ürünün milli birer servet olduğunu söyledi.

BURSA'NIN TARIM POTANSÍYELÍ

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında ilçe kaymakamları, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Bilal Tunç, ziraat odası başkanları, hal yYöneticileri ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla Bursa'nın tarım potansiyeli ve çiftçi taleplerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Bursa'daki tarımsal politikaların genel menfaatlere uygun olarak yürütülmesi için yapılan çalışmalar, çiftçilerin sorunları, talepleri ve çözüm önerileri gözden geçirerek atılacak adımlar değerlendirildi.

ÜRETÍM ÇOK ÖNEMLÍ

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Bursa için önemli ölçüde üretimi gerçekleştirilen başta domates, biber ve taze fasulye olmak üzere tarımsal üretim ayağında yer alan ürünlerin değerlendirilmesi, iç piyasa arzındaki mevcut durum, tüketiciyi koruyacak, üreticiyi kollayacak adımlar ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bursa'nın bereketli topraklarında yetişen her bir ürün milli birer servettir. Çiftçimizin ve üreticimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.