Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bursa'daki temaslarına Bursa Valiliği'ni ziyaret ederek başladı. Bakan Bayraktar, Vali Erol Ayyıldız ile bir araya gelerek şehirdeki yatırımları değerlendirdi.

Valilikteki ziyaretinin ardından Bakan Bayraktar, Bursa programına devam ederek Büyükşehir Başkanvekili Şahin Biba ile Tarihi Bursa Büyükşehir Belediyesi binasında görüşme gerçekleştirdi. Bayraktar'ın kentteki temaslarının gün boyunca farklı ziyaret ve görüşmelerle devam etmesi bekleniyor.

Ziyaretlere Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanı sıra Bursa milletvekilleri de iştirak ediyor.