Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kamp ve karavan tutkunlarıyla buluşarak hem eğlendi, hem yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek, yerli ve milli araç olan TOGG’u Kamp ve Karavan Derneği üyelerine deneme fırsatı sundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kamp ve Karavan Derneği üyeleri ile birlikte Pelitözü Göleti’nde düzenlenen etkinliğinde bir araya geldi. Pelitözü Göleti ziyareti sırasında görüşen ve en kısa sürede uğrayacağının sözünü veren Vali Aygöl, o büyük buluşmayı gerçekleştirdi. Çocuklara oyuncak hediye eden Vali Aygöl, gençleri unutmayarak onlara da kitap hediye etti. Tüm sorunların konuşulduğu, çözüme kavuşulacağının sözlerinin verildiği etkinliğinin sonunda Vali Aygöl bir sürpriz daha yaptı. Yerli ve milli araç olan TOGG’u Kamp ve Karavan Derneği üyelerine deneme fırsatı sundu. Bu deneyimi yaşayan üyeler, Vali Aygöl’e hem bu güzel kahvaltı organizasyonu için hem de bu deneyim için teşekkürlerini iletti.