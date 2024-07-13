Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ’Yaza Hareketli Giriyoruz’ sloganıyla düzenlenen Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları ve yakında açılacak Engelsiz Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp’tan detaylı bilgi aldıktan sonra İsmail Akçay Atletizm Pisti Spor Salonu’nda antrenman yapan genç sporcularla bir araya geldi.

Vali Ustaoğlu ziyaretinde, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlayan spor tesislerinin önemini vurgulayarak, bu tesislerin Balıkesir halkının yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracağına inandığını belirtti. Sporun gençler için hayatlarında kritik bir rol oynadığını ifade eden Vali Ustaoğlu, gençlerin bu tesisler sayesinde yeteneklerini keşfetmelerini teşvik etti. Buradan dünya çapında adını duyuracak birçok başarılı sporcu yetiştirileceğine olan inancını dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise Vali Ustaoğlu’nun ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları’nın gençler için sağlıklı ve aktif bir yaz geçirmelerine önemli katkı sağladığını, Balıkesir’deki gençler için sporun yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir yaz programı sunduklarını dile getirdi. Özalp, Spor Okulları’nın gençlerin bireysel gelişimine ve sosyal becerilerine katkı sağladığını ve her yeni dönemde spora ve sporcuya gösterilen destekler ile gençlerin hedeflerini daha da ileriye taşıdıklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları, "Hareketlilik Yılı" kapsamında çocuk ve gençlerin yaz tatillerini sporla değerlendirmelerini sağlıyor. Spor eğitimleri, tüm ilçelerdeki spor tesislerinde büyük bir katılımla gerçekleştiriliyor. 33 farklı branşta uzman antrenörler eşliğinde ve hijyen standartlarına uygun olarak yapılan bu eğitimler, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine destek oluyor. Ayrıca spor tesislerindeki yüzme havuzları ve kırsal kesimde kurulan Portatif Yüzme Havuzları, gençlere su sporlarını öğrenme imkanı sunarak hem eğlenceli zaman geçirmelerini hem de spor yapmanın keyfini yaşamalarını sağlıyor.