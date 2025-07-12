Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Ramazan Konuş’un Bandırma’da yaşayan ailesini ziyaret etti. Paşabayır Mahallesi’nde bulunan evde gerçekleşen ziyarette Vali Ustaoğlu’na, protokol üyeleri de eşlik etti.

Ziyarette Bandırma Kaymakam Vekili ve Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Şaban Terin, Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş ve diğer kamu görevlileri hazır bulundu.

Şehidin eşi Hacer Konuş ile bir süre sohbet eden Vali Ustaoğlu, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti. Aileye sabır ve metanet dileyen Vali Ustaoğlu, şehidin annesi ve çocuklarıyla da yakından ilgilendi.

Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, evde yapılan ziyarette dua edildiğini ve şehit Ramazan Konuş için Kur’an-ı Kerim okunduğunu ifade etti.

Ev ziyaretinin ardından şehidin ebedi istirahatgâhı olan Bandırma Garnizon Şehitliği’ne geçildi. Burada da Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. Şehidin ailesi ve protokol üyeleri hep birlikte kabri başında dua etti.

Ziyaretin ardından Vali Ustaoğlu ve beraberindeki heyet, şehit ailesine desteklerinin süreceğini belirterek bölgeden ayrıldı.