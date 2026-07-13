8 Haziran 2006 doğumlu olan Poyraz Gelen, futbola Dikilitaş Spor'da başladıktan sonra Beşiktaş altyapısına transfer olarak gelişimini Türkiye'nin önemli futbol akademilerinden birinde sürdürdü.

Altyapıdaki başarılı performansının ardından Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalayan genç futbolcu, profesyonel lig tecrübesi kazanması amacıyla geçtiğimiz sezon Kırklarelispor'a kiralık olarak gönderildi. Burada edindiği tecrübeyle gelişimini sürdüren Poyraz, yeni sezonda İnegöl Kafkasspor forması giyecek.



Sol bek mevkisinde görev yapan Poyraz Gelen; sürati, mücadeleci kimliği, savunmadaki istikrarı ve hücum organizasyonlarına verdiği katkıyla dikkat çekiyor.