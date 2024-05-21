Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A’da sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Inter formasıyla bu sezon İtalya Serie A’da şampiyonluğa ulaşan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ligde sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday oldu. Serie A’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu’nun yanı sıra Atalanta’dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan’dan ABD’li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü için adaylar arasında yer aldı.

Hakan, bu sezon şampiyonluk yaşadığı Inter formasıyla Serie A’da 31 maça çıkarken, 13 gol ve 3 asist kaydetti.