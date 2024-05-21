Pendik’te kafede otururken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırganın olay yerine geldiği ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik’te Kaynarca Mahallesi Kervan Sokak üzerinde bulunan bir kafede saat 13.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir kafede oturan İsmail Eldemir, yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Eldemir yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İsmail Eldemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, cumhuriyet savcısıyla birlikte kafede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından İsmail Eldemir’in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırganın kaçış anı kamerada

Saldırganın kafeye geldiği ve saldırının ardından koşarak olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.