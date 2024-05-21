İkinci el araçlarda hareketlenme yaşanmaya başladı. Otomobil sektöründe yaşanan hareketlenmeyle de birlikte yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmaya başladı.

Araç alım satımlarında önemli olan ekspertiz raporları için dolandırıcılar plaka değişimi ile 'ikiz araç' yöntemini kullanmaya başladı. Rapor düzenlenecek araç ile aynı marka, model ve renkte olan normal bir aracı plaka değişikliği yaparak ekspertize getiren dolandırıcılar, satışı yapılacak araç sağlammış gibi sahte rapor alıyor.

Araç alacaklar için uyarıda bulunan oto ekspertiz uzmanları ise son dönemlerde oldukça artan bu yöntem için şu ifadelere değindi;

"Gösterilen araçtan farklı bir araç getiriliyor. Aynı model aynı marka araçları bulup, kötü aracın plakasını değiştirerek başka bir araca plakayı takıp getirenler oluyor. Buradan temiz, boyasız raporu alarak daha sonra bu aracın plakasını tekrar değiştirerek vatandaşları mağdur ediyorlar. Başka bir aracın kötü yönlerini gizlemek için bu yapılan işlemler dolandırıcılığa giriyor.

Araç alırken bu tür mağduriyetlere engel olmak için alım- satım süreçlerinin en başında şasi ve motor numaralarının kontrolünün önemi vurgulandı.

Fiziksel kontrollerin yanı sıra, bilgisayarlı kontroller de büyük önem taşıyor.