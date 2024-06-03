Sokak hayvanları ile ilgili ilçe belediyelerine önemli uyarılarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Barınakları olmayanlar mazeret üretmeksizin süratle barınak yapmalıdır. Kısırlaştırma faaliyetlerine konsantre olunmalıdır. Diğer alanlarda olduğu gibi bu konularda eksiği olanları bir kez daha uyarıyorum. Hukukun gereğini yerine getirin, barınaklarınızı inşa edip kısırlaştırma faaliyetlerine başlayın" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında "Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi. Açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, havaların ısınması ve dünyada etkili olan iklim değişikliği sebebiyle orman yangını riskinin arttığını ifade ederek, tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

"Anız dahi yakılmayacak"

Muhtemel orman yangınlarını önlemek için Valilik olarak tedbirler aldıklarını söyleyen Yavuz, "Özellikle yangın riski yüksek olan alanlarda ormanlık alanlara girilmesi, konaklanması ve ateş yakılması başta olmak üzere kısıtlamalara gidilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Anız yakılması, bağ, bahçe temizliğinde bizi üzen hadiseler meydana gelmemiştir. Bu konuda defaatle uyarılarımızı tekrar ediyoruz. Anız dahi yakılmayacak, bağ, bahçe temizliği vesilesiyle de bu malzemelerin yakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmasını rica ediyoruz" dedi.

"Bu yıl içerisinde 30 bin vatandaşımıza yüzme öğretmeyi hedefliyoruz"

Vali Yavuz, Kocaeli’de önemli turizm destinasyonları bulunduğunu, bu sebeple hafta sonu Kandıra bölgesine yaklaşık 60 bin araç girişi olduğunu ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden yaklaşık 300 bin kişinin kentteki sahillerden faydalandığını dile getirdi. Sahillerde zaman zaman ölümler ve boğulmaların yaşandığını ifade eden Vali Seddar Yavuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" kampanyasının yürütüldüğünü, bu kapsamda 138 bin vatandaşa yüzme eğitimi verildiğini belirtti. Yavuz, bu yıl içinde de 30 bin vatandaşa yüzme öğretilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Bu alanlarda yüzmek yasak

Vali Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle kamu düzeni ve güvenliği ile genel sağlığın korunması amacıyla iç sular, akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı, regilatör, kanal, su birikintisi, taşkın koruma veya sulama kanalı, benzeri, İSU veya özel işletmelere ait tesislerde serinleme veya yüzme amaçlı suya girmeyi yasaklamış bulunuyoruz. Özellikle bu konu ile ilgili olarak vatandaşlarımızın dikkatli olmalarına ihtiyacımız var. Bu konu ile ilgili ilgili kurumlar, uyarıcı levhalar ve denetlemeler yoluyla buralara kontrolsüz girişleri engelleyeceğiz. Valiliğimiz başkanlığınca oluşturulan suda boğulma olayları önleme ilçe komisyonları ile birlikte ilan edilmiş kararların bir kısmını sizlerle paylaşacağım. Tespit edilen yüzme alanlarının kıyıdan itibaren 200 metreye kadar, yüzer donanımlarla işaretlenmesi ve bu alanlarda yüzme sınırlarını gösteren uyarıların bulundurulması sağlanmalıdır. Bu işaretlere her kesin uymasını bekliyoruz. İlçe komisyonlarımız tarafından ayda en az bir defa denetimler yapılacak ve denetim sonuçları da valiliğimizle paylaşılacak. Vatandaşlarımızın güvenliği sağlanması amacıyla denize girilmesi yasak bölgeler dışında kalan alanlar şamandıralarla sınırlandırılacaktır, bu alanlara sürat motorları, jetskilerin, deniz bisikleti ve balıkçı tekneleri başta olmak üzere her türlü deniz aracının girmesi engellenecektir. Sahillerde çeken akıntı yerleri tespit edilecek, ikaz dubalarıyla işaretlenecek"

"657 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi"

Kocaeli’de son bir ayda yürütülen operasyonları da açıklayan Yavuz, "Ülkemizin başına bela edilmiş taşeron terör örgütleri ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadelemiz hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında devam ediyor. Bir aylık dönemde tüm terör örgütlerine yönelik 15 operasyon gerçekleştirilmiş, 19 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmış, 7’side adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yakın coğrafyamızda iç karışıklıklar ve işgaller vesilesiyle göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz devam ediyor. Bu kapsamda son bir ay içerisinde 5 operasyon gerçekleştirilmiş, 28 organizatör yakalanmış, 26’sı tutuklanmış, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 373 düzensiz göçmende yakalanmıştır. Çocuk ve gençlerimizi zehirleyen zehir tacirleri ile mücadelemiz devam ediyor. Bu kapsamda 657 operasyon gerçekleştirilmiş, 816 kişi gözaltına alınmış, 57’si tutuklanmış, 28’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 54 kilogram kokain, 9.4 kilogram bonzai, 252 sentetik ecza, 932 kenevir, 4 gram eroin, 1.7 kilogram esrar, 258 gram skunk, 443 ekstazi hap, 914 gramda metamfetamin ele geçirilmiştir" diye konuştu.

"12 milyon 318 bin 200 TL vergi kaybı önlendi"

Vali Seddar Yavuz; vatandaşları korkutan, mallarına, mülklerine çöken ve can güvenliklerini tehdit eden organize suç örgütleriyle de mücadele ettiklerine dikkat çekerek, "Bu kapsamda 6 operasyon gerçekleştirilmiş, 12 kişi gözaltına alınmıştır. Mali kayıplara vesile olan kaçakçılıkla da mücadelemiz devam ediyor. 74 operasyon gerçekleştirilerek 60 kişi gözaltına alınmış, 3’ü tutuklanmış, 7’si de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yine bununla ilgili olarak, yerel, ulusal ve bölgesel olarak da 3 kaçakçılık suç örgütü çökertilmiştir. 95 kilogram tütün, 18 bin 500 litre akaryakıt, 26 cep telefonu, 112 bin makaron, 428 tarihi eser, 650 kaçak malzeme ele geçirilmiş ve 12 milyon 318 bin 200 TL vergi kaybı önlenmiştir. Mali suçlara yönelik olarak 12 operasyon gerçekleştirilmiş, 18 kişi gözaltına alınmış, 9’u tutuklanmıştır. Bir mafya tipi, mali suç çetesi çökertilmiş, 200 sahte dolar, 442 kaçak malzeme ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

"Birçok tedbir planladık"

Vatandaşların huzur için bayram geçirebilmeleri için birçok tedbir alındığını vurgulayan Yavuz, "Özellikle kurban kesim yerlerinin tespiti, kurban keserken çevreye zarar verilmemesi, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza kurban etinin ulaştırılması başta olmak üzere birçok tedbir planladık. Bunun dışında sahte para söz konusu olabilir, hayvan hırsızlığına karşıda emniyet ve jandarma birimlerimiz gerekli tedbirleri planladı. Kurban Bayramı vesilesiyle ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıflarımız gereken yardım ve destekleri gerçekleştirilecek. Yine yetim, öksüz ve dezavantajlı çocuklarımızın bayram sevinci yaşaması için kaymakamlarımız kendi içlerinde gerekli tedbirleri planlayacak ve uygulayacaklardır" dedi.

"Barınaklarınızı inşa edip kısırlaştırma faaliyetlerine başlayın"

Sokak hayvanları ile ilgili ilçe belediyelerine önemli uyarılarda da bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Başıboş köpeklerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İlçe belediyeleri görevlerini hakkıyla yerine getirmelidir. Barınakları olmayanlar mazeret üretmeksizin süratle barınak yapmalıdır. Kısırlaştırma faaliyetlerine konsantre olunmalıdır. Diğer alanlarda olduğu gibi bu konularda eksiği olanları bir kez daha uyarıyorum. Hukukun gereğini yerine getirin, barınaklarınızı inşa edip kısırlaştırma faaliyetlerine başlayın. Bu ilçe belediyelerinin asli görevidir. Asli görevini her belediye yerine getirmelidir. Sokakta başıboş köpeklerle ilgili şikayeti olanlar ilçe belediyelerine süratle bildirmelidir. Sorumlu birinci derecede ilçe belediyesidir. İlçe belediyeleri bu konuya sahip çıkmalıdır. Vatandaşlarımızın sokakta huzur ve güven içinde yürümeleri teslim edilmelidir" diye konuştu.