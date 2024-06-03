Fethullah Gülen'in öldüğü iddiaları günlerdir gündemdeki yerini korurken kaçırılma iddiaları ortaya atılmıştı.

Gazeteci Nedim Şener, çıktığı bir programda dikkat çeken bir iddia ortaya atıtı. Şener, açıklamalarında FETÖ terör örgütünün lideriyle ilgili "Bir iki gün içinde öldü haberini alabiliriz." dedi. Program sunucusunun 'Haber verecekler mi?' sorusuna yanıtlayarak şu ifadelere değindi;

"Mutlaka verecekler çünkü bu belirsizlikle yaşayamazlar ve ABD topraklarında bir ölüyü saklayamazlar. Kaçırma hadisesinde, güvenli bir yere götürmelerinin nedeni o ölüm sonrası Barbaros Kocakurt'un yöneticisi dedirtmek için zaten. Yoksa çiftlikte kalsaydı herkese açık herkesin girip çıkabildiği, herkesin huzurunda görünürdü. Çok kilit bir kadro tarafından asude bir yere götürüldü ki orada 'örgütün lideri bundan sonra budur herkes buna biat edecek' dedirtmek amacıyla başka bir plan yok burada."