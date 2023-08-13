Bursa Valiliği Bursa'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına etkili olacağını açıklayarak vatandaşları uyardı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; 13.08.2023 Pazar günü Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli firtina (40-60 Km/Saat-Hamlesi 75 Km/Saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Geçerlilik periyodu: 13.08.2023 - 09:00 13.08.2023 - 23:00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.