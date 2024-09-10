Aktaş, görevde olduğu dönemde başlattığı "Ana Kucağı" projesini hatırlatarak, dar gelirli ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında faaliyete geçirilen 33 ücretsiz kreşin açıldığını ifade etti.

Aktaş, “Rabb’ime şükürler olsun ki minik yavrularımıza annelerinin sıcaklığında eğitim alabilecekleri ‘Ana Kucağı’ ismiyle tam 33 ücretsiz kreş kazandırmak bizlere nasip oldu. Çok yakında bu merkezlerin ‘Bursa Yuvam’ tabelaları ile değiştirildiğini göreceksiniz” dedi.

Görev süresi boyunca eğitime katkı sağlayacak birçok projeye imza attıklarını belirten Aktaş, mevcut belediyenin var olan projeleri sadece isim değiştirerek sunmak yerine, Bursalıların beklentisi doğrultusunda şehre ve ülkeye katkı sağlayacak yeni projeler üretmesi gerektiğini söyledi. Aktaş, yeni eğitim yılı öncesinde öğrencilere ve eğitimcilere de başarılar diledi.