İnegöl Mobilya Satış Pazarlama Komitesi (İMOSPAK) Başkanı Varol Aydın, Ak Parti Belediye Meclis Üyeliği için aday adaylığını açıklayarak dosyasını teslim etti.

Aydın, dosyasını teslim ettikten sonra açıklama yaparak, “Gerçek belediyeciliği halkımıza sunan güçlü Ak kadrolarla birlikte emek verecek olmanın getirdiği heyecan ve mutluluğu yüreğimde hissediyorum” dedi.

Varol Aydın’ın açıklamaları şu şekilde;

İNEGÖL SEVDALISIYIM

“Saygı değer Hemşerilerim; 02.11.1968 İnegöl/ Hayriye köyü doğumluyum. Bu şehrin kültürünü, manevi değerlerini, tarihsel zenginliklerini yaşantısına yansıtmış, kalkınmasına paydaş olabilmek için çalışmış, toplumsal konularına eğilmiş bir İnegöl sevdalısıyım. Mesleki hayatımda birçok ülke, şehir ve insanlarla temas etme ve beşerî sermaye biriktirme şansım oldu.”

İNEGÖL’ÜN TEMSİL GÜCÜ OLMAYI KENDİME İLKE BENİMSEDİM

“Çalıştığım kurumlara katma değer sağlamanın yanında şehrimizi tanıtmak, yeni yatırımları ve nitelikli insan gücünü çekmek adına girişimlerde de bulunarak şehrimizin bir temsil gücü olmayı kendime ilke olarak benimsedim.”

GERÇEK BELEDİYECİLİĞİN PAYDAŞI OLMAK BİZİM İÇİN BİR SORUMLULUKTUR

“Şimdi ise, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı misyonu ile güzel ülkem Türkiye’me ve kadim şehrim İnegöl’üme değer sunmak adına AK Parti İnegöl Belediyesi Meclis üyeliği için aday adayı olarak sizlerle birlikteyim. Gerçek belediyeciliği halkımıza sunan güçlü Ak kadrolarla birlikte emek verecek olmanın getirdiği heyecan ve mutluluğu yüreğimde hissediyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ak Partimizin adayı olan Alinur Aktaş beyefendi ve İnegöl Belediye Başkanımız ve Ak Partimizin adayı olan Alper Taban beyefendilerin Bursa’mıza ve İnegöl’ümüze sunduğu ve sürdürdüğü gerçek belediyeciliğin paydaşı olmak bizim adımıza bir sorumluluk, onur ve gururdur. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşerilerime, değerli dostlarıma ve bilhassa varlık nedenim sevgili aileme şükranlarımı sunuyorum.”