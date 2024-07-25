Doğanbey Toki’nin etrafının tel örgülerle kapatılmasıyla birlikte ara sokakların da kullanıma kapatılmasına vatandaşın tepkisi devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan ve 2006 yılında başlayarak 6 etap halinde inşa edilen Doğanbey Toki’nin sebep olduğu yol ve sokak problemine vatandaşın tepkisi devam ediyor.

Doğanbey Toki’nin inşa edilmesinin ardından yapılan çevre düzenlemesinde, bina yönetimlerinin talebi üzerine tüm alanın çevresinin tel örgülerle kapatılması, binaların arasından geçen yolların da kullanılamaz duruma gelmesine sebep oldu.

Gazcılar tarafından Şehreküstü’ye doğru çıkmak isteyen vatandaşlar, yıllardır Toki binalarının etrafını dolaşmak zorunda kalıyor.

Kiremitçi Mahalle Muhtarı Kenan Solak’a defalarca kez durumu ilettiklerini kaydeden mahalle sakinleri önceki dönemde Osmangazi ve Bursa Büyükşehir belediyelerine durumu defalarca kez bildirdiklerini fakat dönüş alamadıklarını ifade ediyor.

Özellikle yaşlıların bu durumdan oldukça şikayetçi olduğu mahallede vatandaşlar, yeniden çevre düzenlemesi yapılmasını ve kullanıma kapatılan yolların açılmasını talep ediyorlar.