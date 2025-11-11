TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi üzerine görüşmelere başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyona yaptığı sunumda Bakanlığın bütçesine ilişkin bilgi verirken, 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısında asgari ücretin net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini hatırlatan Işıkhan, şunları söyledi:

"2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene Aralık ayında 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz."