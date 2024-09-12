Kalp rahatsızlığı geçirmesi sonucu kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken hayatını kaybeden hakim Erdoğan Ayata için Bakırköy Adliyesi’nde tören düzenlendi.

Genel yetkili hakim olarak görev yaparken geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ve hayatını kaybeden 64 yaşındaki hakim Erdoğan Ayata için Bakırköy Adliyesi’nde tören düzenlendi. Adliyenin bahçesinde düzenlenen törene vefat eden hakimin ailesi ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Törende konuşan Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim üzüntüsünü dile getirerek “Kendisine Bakırköy Adliyesi ve yargı camiası olarak manevi huzurlarında, gerçekleştirdiği tüm adalet hizmetlerinden dolayı minnet ve şükran duygularımızı ifade ederek Allah’tan rahmet diliyoruz. Kıymetli hakimimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.

Hakim Ayata’nın naaş yapılan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri’ye götürüldü.