Mustafa Varank, 1 Ocak 1976 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu ve Türk siyasetine, bürokrasiye ve akademik alana önemli katkılarda bulundu.

İlköğrenimini İstanbul'daki Yedikule İlkokulu'nda tamamladıktan sonra, lise eğitimine İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde devam etti ve başarılı bir şekilde mezun oldu.

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında başarıyla mezun olan Mustafa Varank, eğitimini tamamlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Florida eyaletindeki Tallahassee Community College'da Ağ Hizmetleri Teknolojileri alanında eğitim aldığı dönemde, Florida State Üniversitesi'nde uzman ve araştırmacı olarak görev yaptı.

Yüksek lisansını Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde tamamlayarak, aynı dönemde Indiana University Pervasive Technology Institute'de araştırmacı ve sistem yöneticisi olarak çalıştı.

2005 yılında Türkiye'ye dönen Mustafa Varank, Başbakanlık bünyesinde çalışmaya başladı ve zamanla Başbakan Başdanışmanlığı görevine yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en güvendiği isimlerden biri olan Varank, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi ve 2016'da Büyükelçi unvanını aldı.

2018 genel seçimleri sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev alarak, ülkenin sanayi ve teknoloji alanındaki gelişimine liderlik etti.

İyi derecede İngilizce bilen Mustafa Varank, evli ve üç çocuk babasıdır ve Türkiye'nin ilerlemesi için çalışmalarına devam etmektedir.