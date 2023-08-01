Türkiye’de trafiğe çıkmış 27 milyon 525 bin tescilli araç bulunuyor. 5 milyon 626 bin aracın ise trafik sigortası yaptırılmamış durumda. Uzmanlar, sigorta denetlemelerinin elektronik ortamlarda yapılması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye genelinde trafik verilerine göre 27 milyon 525 bin araç trafiğe çıkmış durumda. Bu araçlardan 5 milyon 626 bin tanesinin sigortası ise yaptırılmamış olarak görünmekte. Uzmanlar, bu araçların tek tek denetlenmesinin zor olduğunu ve denetlemenin elektronik ortamlarda yapılması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, otoparka çekilen araçların sahipleri tarafından otoparktan çıkarılmadığını ve bu araçların trafikte gözüktüğünü bu sebeple sigortasız araç sayısına etki ettiklerini aktarıyor. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, eldeki verileri kurumların eşleştirdiği durumda elektronik ortamda sigortasız araçların ortaya çıkabileceğini ve bunlara cezai işlem uygulanabileceğini ifade etti.

VERİLERE GÖRE SİGORTASIZ ARAÇ ORANSAL OLARAK EN FAZLA AĞRI’DA

2023 yılı verilerine göre sigortasız araç oransal olarak en yüksek il Ağrı olarak görünmekte. Verilere göre, Ağrı’da sigortasız araç yüzde 14,31 seviyesiyle en yüksek seviyede. Ağrıyı sırasıyla, 13,66 ile Hakkari, 12,42 ile Şanlıurfa, 13,08 seviyesiyle Kilis, 10,98 oranlarıyla Van takip etmekte.

MOTOSİKLET VE TRAKTÖRLER SİGORTASIZ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

2023 yılı sigortasız araçlar verilerine bakıldığında motosiklet ve yük motosikletlerinin sigortasızlık oranı yüzde 65,61 olarak en fazla orana sahip. Yüzde 41,58 traktörler bu oranı ikinci sırada takip etmekte. En düşük sigortasız araç ise otomobil. Sigortasız otomobil oranı ülke genelinde 6,13 olarak verilere yansıtıyor.

DEPREM BÖLGELERİNDE SİGORTASIZ ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ

2022 yılı ve 2023 yılı verileri karşılaştırıldığında 6 Şubatta meydana gelen depremden etkilenen illerde 2022 yılına göre sigortasız araç sayılarında artış olduğu görülüyor. Adıyaman’da 2022 yılında yüzde 3,35 olan sigortasız araç sayısı, 2023 yılında 6,79 olarak yükselmiş durumda. Hatay’da ise 2022 yılında 4,41 olan oran 2023 yılında 7,64 olarak yükseldiği dikkat çekiyor.

“SİGORTASIZLIK ORANININ GERİLEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Otomobillerde son 6 ayda yüzde 5.09 olan sigortasızlık oranı yüzde 6,13 civarına çıktığını görüyoruz. Bu önemli bir konu, otomobillerde niçin bu oran artıyor? Baktığımız zaman deprem bölgesinde özellikle hem depremin etkisi hem de henüz işlemleri tanımlanmamış, tescilden düşülmemiş araçların ortaya çıkardığı problemler var. Hem de, deprem bölgelerimizdeki ekonomik şartların ortaya koyduğu bir sigortasızlık oranında artma görüyoruz. Bu özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde daha fazla. Ekonomik olarak baktığımızda ekonomik refahı daha alt seviyelerde olan illerimizde sigortasızlık oranının gerilediğini görüyoruz.” Dedi.

“SİGORTA PRİMLERİNİN AŞAĞI ÇEKİLMESİNİ TALEP ETMEK DOĞRU DEĞİL”

Sigorta fiyatları hakkında konuşan Yaşar, “Sigorta fiyatları arttığı için sigortasızlık oranının azaldığını söylemek çok doğru bir şey değil. Buna bağlı olarak da sigorta primlerinin aşağı çekilmesini talep etmek çok doğru değil. Bu zamana kadar 2 kere asgari ücret zammı ve birde anayasa mahkemesinin yeni kararlarıyla sigorta sektörünün maliyetleri yüzde 50’lere yakın oranda artmış durumda. 31.12.2022 yılında 100 bin lira açtığımız bir hasar dosyası bugün 300 bin lirayla muallak rakamlar içerisinde yer alıyor” şeklinde konuştu.

“SİGORTASIZ ARAÇLAR ÇOK RAHAT TESPİT EDİLEBİLİR”

Elektronik ortamda denetim yapılabileceğinden bahseden Ahmet Yaşar, “Tescilli olan araçların tescil kayıtları var, dolayısıyla sigortalı olan araçlarında sigorta bilgi merkezinde kayıtları var. Bunları birbiriyle eşleştirdiğiniz zaman aslında sigortasız araçların kaydığına ulaşabiliyorsunuz. Zaman zaman polis ekiplerinin yaptığı çevirmelerde polis, sigortasız araçları tespit ediyor. Ama bu araçların büyük bir kısmı zaten trafikte olmayan araçlar. Bugün trafik tescil ve sigorta bilgi merkezinin verileri yan yana getirildiğinde sigortasız araçlar çok rahat tespit edilebilir ve bunlara ceza uygulanabilir” sözlerini kullandı.