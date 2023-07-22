Siyasi kariyerine adım attığı andan itibaren başarıyla görevini üstlenmiş, İYİ Parti tarafından milletvekili adayı gösterilen Türkoğlu, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde Bursa milletvekili olarak seçilerek, Türk siyasetine önemli bir katkıda bulunmuştur. Vekillerinizi seçtiniz, fakat kim olduklarını biliyor musunuz?

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Yüksel Selçuk Türkoğlu, 1971 yılında Kayseri'de doğan bir siyasetçi ve eğitimci olarak bilinir. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, 1994 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra eğitim alanındaki bilgisini geliştirmek amacıyla Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi" alanında yüksek lisansını tamamladı.

Kariyerine öğretmen olarak Batman'da başladı ve eğitim sektöründeki deneyimlerini artırdı. Aynı zamanda eğitim sendikalarına ve sivil toplum kuruluşlarına katılarak eğitim çalışanlarının haklarını ve çıkarlarını savunma misyonunu üstlendi. 2001 yılında Türk Eğitim Sen Bursa 2 No'lu Şube Başkanı seçilerek sendikacılık alanındaki liderlik kabiliyetini gösterdi ve 2007'den itibaren Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi olarak görev yaptı.

Türkoğlu'nun topluma katkıları sadece eğitim alanıyla sınırlı kalmadı. Bursa'daki yerel gazetelerde düzenli olarak köşe yazarlığı yaparak farklı perspektiflerden toplumsal konuları ele aldı. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alarak toplum odaklı çalışmalara katkıda bulundu.

İngilizce dilini de başarıyla öğrenmiş olması, uluslararası platformlarda iletişim kurma yeteneği ve kültürel alışverişte bulunma kabiliyeti kazandırmıştır.

Siyasi alanda da etkin bir rol oynayan Türkoğlu, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememiştir. Daha sonraki seçimlerde İYİ Parti'den Bursa milletvekili adayı olarak görev almış ve 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde Bursa milletvekili olarak seçilmiştir.

TBMM'de 28. dönemde görev yapmaktadır ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda aktif olarak çalışmaktadır.

Evli ve dört çocuk babasıdır. Türkoğlu'nun siyasi ve toplumsal çalışmaları, gelecekte de Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunma potansiyelini sürdürmesine olanak sağlamaktadır.