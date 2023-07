Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde başı boş gezen at tehlike saçtı. Sürücülere zor anlar yaşatan at bir süre sonra gözlerden kayboldu.

