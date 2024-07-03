Yeni vergi paketi üzerinde uzun süredir devam eden çalışmaların sonuna gelindi. Gündemi bir süredir meşgul eden paketle ilgili taslak metin netleşti ve bazı düzenlemeler değiştirildi. Özellikle motokuryeler ve bahşişlerle ilgili maddeler taslaktan çıkarıldı.

Öne çıkan düzenlemeler arasında, uluslararası şirketlere uygulanacak yüzde 15 asgari kurumlar vergisi bulunuyor. Ayrıca, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) ve Gayrimenkul Yatırım Fonları için temettü dağıtma zorunluluğu getiriliyor.

Vergi paketi, özellikle şirketleri ilgilendiren maddeler içeriyor. Halkı doğrudan etkileyen bazı düzenlemeler, örneğin konut kirasında vergi istisnasının kaldırılması ve tapu satışlarının gerçek bedelle yapılması gibi hükümler taslaktan çıkarıldı.

Engelli bireyler için de önemli bir değişiklik var: Araç alımında ÖTV istisnası, 5 yıldan 10 yıla çıkarılıyor. Ayrıca, yurt dışına çıkış harcına zam yapılması da bekleniyor.

Kayıt dışı faaliyet gösterenlere uygulanacak cezalar artırılıyor. Başkasının POS cihazını kullanmanın cezası 90 bin TL olarak belirlenirken, başkasının IBAN'ını kullanmak 30 bin TL ile 20 milyon TL arasında cezalara tabi olacak. Fatura düzenlememe durumunda ise 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar ceza uygulanacak. Elden yapılan kira ödemelerinde, kira bedelinin yüzde 10'u kadar ceza kesilmesi öngörülüyor.