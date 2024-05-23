Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel’in mobilite ve batarya enerji depolama alanlarındaki çalışmalarını yürüten Vestel Mobilite şirketi, enerji depolama sektörünün Avrupa’da gelişmesine katkı sunmak için kurulan Avrupa Enerji Depolama Birliği’nin (EASE) üyesi oldu.

Elektrikli araç şarj cihazları, otomotiv elektroniği ve batarya enerji depolama çözümleri alanlarındaki uzmanlığıyla mobilite sektöründe küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen, Vestel Mobilite, Avrupa’da enerji depolama sektörünün gelişmesini teşvik etmek için çalışan Avrupa Enerji Depolama Birliği’nin (EASE) üyeleri arasına katıldı.

Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Enerji sektörü iş birliğine dayalı bir piyasa, bu yapının ancak iş birliği ile büyüyeceğine inanıyoruz. EASE, sektörün diğer oyuncularıyla sadece iş amaçlı bağlantı kurduğumuz bir yapı değil, aynı zamanda ortak tasarım ve geliştirme faaliyetlerine katıldığımız önemli bir platform. Vestel Mobilite’nin Avrupa Enerji Depolama Birliği’ne (EASE) üye olan ilk Türk şirketi olması bizleri heyecanlandırıyor. Gelecek dönemde EASE ve sektör paydaşlarıyla yeni işlere imza atmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında Belçika’nın başkenti Brüksel’de kurulan ve bugün 70 üyesi bulunan EASE organizasyonu, enerji depolama teknolojilerinin Avrupa genelinde benimsenmesini teşvik ederek daha sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişe destek olmayı amaçlıyor. Her geçen gün büyüyen mobilite pazarına uzun yıllardır sunduğu teknolojilerle Vestel Mobilite, elektrikli araç şarj cihazları, otomotiv elektroniği ve batarya enerji depolama çözümleri alanlarındaki uzmanlığıyla sektörün önde gelen uluslararası oyuncuları arasına girmeyi hedefliyor.