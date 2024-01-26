Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını değerlendiren Refinitiv ve S&P Global’in yıllık listelerinde bu yıl da skorlarını yükseltti.

Vestel’in şirketleri Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, uluslararası çevre, sosyal, yönetişim (ESG) endeksleri ve değerlendirmelerinde 2023’te de önemli başarılar elde etti. Şirket, sunduğu ürün ve hizmetlerle geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan, hayatı kolaylaştıran, herkesin erişebileceği çözümler üreterek çevresel ve sosyal fayda oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda şirket çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarına yaptığı yatırımlarla uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirmelerinde sürekli iyileşmeye devam ediyor.

Yapılan açıklamada, ’’Şirketlerin finansal performanslarının yanı sıra ESG alanındaki risklerini ve fırsatlarını yönetme performanslarını ölçen Refinitiv kuruluşunun 2023 değerlendirmesine göre Vestel Elektronik yedi puanlık yükselişle 79 puan alarak, kendi sektöründe dünyadaki en iyi 10 şirket arasına girmeyi başardı. Vestel Beyaz Eşya ise aynı değerlendirmede puanını 6 puan arttırarak 82 puan ile sektöründeki en iyi üçüncü şirket oldu.

Her iki şirket, sürdürülebilirlik değerlendirmeleri kapsamında S&P Global’ın listelerinde de en iyiler arasında yer aldı. Her iki şirket de dünya çapında 62 sektörden 13 bini aşkın şirketin sürdürülebilirlik uygulamalarını sektöre özel anketler aracılığıyla değerlendiren S&P Global’ın 2023 listelerinde 65’er puan aldı. Vestel Beyaz Eşya sektöründe en yüksek puan alan ikinci şirket olurken, Vestel Elektronik sektöründe üçüncülüğü elde etti’’ denildi.