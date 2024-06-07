Fatih Vezneciler’de 2016’da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler için şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Edirnekapı Şehitliği’ndeki anma programına ailelerin yanı sıra bazı ilçe emniyet müdürleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunduğu törende Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Daha sonra şehitlikteki polislerin kabirlerine karanfil bırakılmasıyla anma töreni sona erdi.

7 Haziran 2016’da gerçekleşen olayda Fatih Şehzadebaşı Caddesi Vezneciler otobüs durağı istikametinde yoldan geçen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait iki midibüse bombalı araçla terör saldırı düzenlenmişti. Olayda, polis memurları Kadir Cihan Karagözlü, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Emrah Pekdoğan ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş şehit olurken, 36 kişi yaralanmıştı.