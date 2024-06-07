Fabrikalardan çıkan zehirli dumanlarla yaşanacak halden çıkan Kestel ilçesi, şimdilerde ise parklarda ve yollardaki çöplerle gündemde. Belediye meclisinde muhalefet sözcüleri temizlik, parklar ve yollar konusunda hızlı bir değişim göremediklerini dile getirdiler. Belediye meclisinde konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol çöp ve moloz temizliklerini yaptıklarını ifade etti.



Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çam ormanlarının temiz havası, fabrikalardan çıkan zehirli kara dumanlarla kaplanan Kestel ilçesi, o yetmezmiş gibi şimdi de çöp meselesiyle boğuşuyor. Kimi çöp konteynerlerinin büyüklüğü sebebiyle, yaşlılar ve çocuklar çöp atamazken, kiminin ise mekanizması bozulduğu için çalışmıyor. Yetersiz gelen çöp konteynerleri sebebiyle sıcak havada çöplerin yayından geçilmezken, Kestel Belediyesi meclisinde de gündem önceliği çöpler oldu.



Kestel Belediyesi meclisinde söz alan Yeniden Refah Partisi Grup Sözcüsü Volkan Durgut ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Sinan Keleş, “Yeni yönetimin göreve gelmesinin üzerinden 2 ay geçti. Temizlik, parklar ve yollar konusunda hızlı bir değişim gerçekleşmedi. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte bütün çöplerin olduğu bölgeler, kokudan geçilmiyordu. Büyük konteynerler bir türlü kaldırılmadı. Çünkü kullanımı ve görüntüsü hiç hoş değil. Biz çöp sorununu biran önce çözmeliyiz. Bir tertip düzen haline getirmeliyiz. İllaki çöp olduğu belli mi olması gerekiyor. Türkiye'de birçok örneği var. Gidin yanına sandalye koyup oturup fotoğraf çekineceğiniz yerler var. Bunlar çok zor değil. Çocuk parkları da keza aynı şekilde pislikten geçilmiyor. Çocuk parkları, amacının dışında kullanıyor. Köpek pislikleriyle dolu” dedi.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ise yapılan çalışmalarla ilgili konuşurken, “Çöp ve moloz temizliklerini yapıyoruz. Yine fen işlerinde klasik kaldırımdı parke taşıydı düzenleme devam ediyoruz” diye konuştu.